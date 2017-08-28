Kocası başka odada yatan kadını mahkeme boşadı

Eşiyle ayrı odada yatanlar dikkat: Boşanma nedeni

Evlilikleri çekilmez hale getiren küslükler, kavgalar ve oda ayırmalarda, yargıtay kadınları haklı buluyor. Yargıtay, eşlerden birinin sürekli yatak odası yerine başka odada yatmasını boşanma nedeni olarak kabul etti. Yatak odalarını ayıran çiftler, bu haber sizin için, eşiniz boşanma davası açarsa kazanabilir.. Eşinin yatak odasını ayırdığından şikayetçi olan genç bir kadının açtığı davada Yargıtay son noktayı koydu.



Ankara'da yaşayan Zeynep B. ve Nedim B. 2008 yılında evlendi. İlerleyen dönemde aralarında yaşanan tartışmalar çiftin odalarının ayırmasına neden oldu.

Bugün Habertürk TV'de yayınlanan Yasemin Güneri'nin haberine göre;'ne boşanmak istediğini belirterek dava açtı. Dava açmadan 3 yıl önce odalarını ayırdıklarını ve zorunluluk halinde birbirlerine notlar yazarak iletişim kurduklarını belirtti ve evliliklerinin sonlandırılmasını istedi. Eşi ise boşanmak istemediğini belirtti. Mahkeme, ayrı odalarda yatmanın ve notlarla iletişim kurmanın boşanma nedeni sayılamayacağına dikkat çekerek davayı reddetti.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Çiftin boşanmasına karar verilmesini talep etti. Çiftin ayrı odalarda, not yazarak iletişim kurmasının çiftin arasında sevgi ve saygının bittiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.



Yargıtay kararına göre; ayrı odalarda yatmak ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğunun da göstergesi. KAYNAK HABERTÜRK TV