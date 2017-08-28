Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110386
ALTIN
143.700
DOLAR
3.4442
STERLİN
4.4467
EURO
4.1074
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de görünüm
Akhisar Belediyespor evinde galip
Akhisar Belediyespor evinde galip
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nın aday...

Kocası başka odada yatan kadını mahkeme boşadı

Eşinin yatak odasını ayırdığından şikayetçi olan genç bir kadının açtığı davada Yargıtay son noktayı koydu.

Kocası başka odada yatan kadını mahkeme boşadı

Eşinin yatak odasını ayırdığından şikayetçi olan genç bir kadının açtığı davada Yargıtay son noktayı koydu.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:48
Kocası başka odada yatan kadını mahkeme boşadı

Eşiyle ayrı odada yatanlar dikkat: Boşanma nedeni

Evlilikleri çekilmez hale getiren küslükler, kavgalar ve oda ayırmalarda, yargıtay kadınları haklı buluyor. Yargıtay, eşlerden birinin sürekli yatak odası yerine başka odada yatmasını boşanma nedeni olarak kabul etti. Yatak odalarını ayıran çiftler, bu haber sizin için, eşiniz boşanma davası açarsa kazanabilir.. Eşinin yatak odasını ayırdığından şikayetçi olan genç bir kadının açtığı davada Yargıtay son noktayı koydu.


Ankara'da yaşayan Zeynep B. ve Nedim B. 2008 yılında evlendi. İlerleyen dönemde aralarında yaşanan tartışmalar çiftin odalarının ayırmasına neden oldu.

Bugün Habertürk TV'de yayınlanan Yasemin Güneri'nin haberine göre; Davacı Zeynep B., Ankara 3. Aile Mahkemesi'ne boşanmak istediğini belirterek dava açtı. Dava açmadan 3 yıl önce odalarını ayırdıklarını ve zorunluluk halinde birbirlerine notlar yazarak iletişim kurduklarını belirtti ve evliliklerinin sonlandırılmasını istedi. Eşi ise boşanmak istemediğini belirtti. Mahkeme, ayrı odalarda yatmanın ve notlarla iletişim kurmanın boşanma nedeni sayılamayacağına dikkat çekerek davayı reddetti.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Çiftin boşanmasına karar verilmesini talep etti. Çiftin ayrı odalarda, not yazarak iletişim kurmasının çiftin arasında sevgi ve saygının bittiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.


Yargıtay kararına göre; ayrı odalarda yatmak ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğunun da göstergesi. KAYNAK HABERTÜRK TV

Son Güncelleme: 28.08.2017 12:24
Anahtar Kelimeler:
EvlilikYatak Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı; Fırtına geliyor
İstanbul için Meteoroloji'den kritik uyarı; Fırtına geliyor
Genç kızı boğulmaktan Jetski kurtardı
Genç kızı boğulmaktan Jetski kurtardı
Konyaltı sahili değil Van gölü
Konyaltı sahili değil Van gölü
İyileşmek için geldiği hastanede, gaz kaçağından can verdi
İyileşmek için geldiği hastanede, gaz kaçağından can verdi
HDP, PKK'ya militan toplamak için görevlendirmiş
HDP, PKK'ya militan toplamak için görevlendirmiş
İstanbul Emniyeti'nde son atamalar
İstanbul Emniyeti'nde son atamalar
Silahlı magandayı polis ayağından vurarak yakaladı
Silahlı magandayı polis ayağından vurarak yakaladı
Pancar fiyatları ne olacak: Üreticinin Baki Abisi yazıyor
Pancar fiyatları ne olacak: Üreticinin Baki Abisi yazıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim