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Konyaltı sahili değil Van gölü

Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Van Denizi Su Sporları Festivali’, Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde başladı.

Konyaltı sahili değil Van gölü

Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Van Denizi Su Sporları Festivali’, Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde başladı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 15:30
Konyaltı sahili değil Van gölü

Konyaltı sahili değil Van gölü


Van Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinlikleri izlemek için sabah erken saatlerden itibaren festival alanına akın eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Edremit İlçesindeki su sporları merkezinde 2 gün süresince gerçekleşecek etkinlikler için Trabzon, Artvin, Rize, Bolu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Bursa, İzmir, Adıyaman ve Sinop’tan gelen 350 sporcu, kano, yelken ve kürek yarışmalarına katılacak.

Bunun yanında plaj futbolu, plaj voleybolu ve dragon yarışmalarında ise 400 sporcu yarışacak. Van’dan toplam 450 sporcu, 7 dalda düzenlenen yarışmalara katılacak.


Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarışlara start verilirken, vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, su sporları festivalinin şenlik havasında geçtiğini belirterek, "Bu faaliyetin burada yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon geçiyor. İnşallah bunu seneye daha yüksek katılımlı gerçekleştireceğiz" dedi.


Edremit kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bu tür etkinliklerin devam edeceğini, vatandaşları Van Gölü ile buluşturmaya devam edeceklerini anlattı. Festivalde Jetski Team sporcusu Ali Komşusu tarafından yapılan flyboard ve jetski gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Festival yarışmalarla devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü
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