Mahkeme kararına uymayan adamın feci sonu
İnegöl'de yaşayan 39 yaşındaki Samet Ç. 2 çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekcesiyle kendisine mahkeme tarafından bir ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verildi.
Vatandaların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan SAmet Ç.,ağır yaralı olarak kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğü'ne götürülen Tatyana Ç., kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açtığını mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası ver ilmesine rağmen eve gelmek istediğini söyledi.