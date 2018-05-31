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Mahkeme kararına uymayan adamın feci sonu 

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç. çocuklarını görmek için 5'nci kattaki evine çatı katından uzattığı iple sarkarak girmek isterken düştü. Ağır yaralanan Samet Ç. hastanede tedavi altına alındı

Mahkeme kararına uymayan adamın feci sonu 

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç. çocuklarını görmek için 5'nci kattaki evine çatı katından uzattığı iple sarkarak girmek isterken düştü. Ağır yaralanan Samet Ç. hastanede tedavi altına alındı

31 Mayıs 2018 Perşembe 01:07
Mahkeme kararına uymayan adamın feci sonu 

Mahkeme kararına uymayan adamın feci sonu 

İnegöl'de yaşayan 39 yaşındaki Samet Ç. 2 çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekcesiyle kendisine mahkeme tarafından bir ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verildi.

İddiya göre bugün çocukları olan 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için TOKİ Konutları'nın bulunduğu binaya gelen Samet Ç.,5'nci kattaki evlerine gitti. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenenSamet Ç. 7 katlı binanın çatısına çıktı. Bulduğu halatın bir ucunu çatıya bağlayıp diğer ucunu beline bağlayıp binadan sarkarak evine girmek isteyen Samet Ç., halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Vatandaların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan SAmet Ç.,ağır yaralı olarak kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğü'ne götürülen Tatyana Ç., kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açtığını mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası ver ilmesine rağmen eve gelmek istediğini söyledi.

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