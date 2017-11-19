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Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün uğurlanıyor

Türk sporunun efsanesi dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün toprağa veriliyor.

Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün uğurlanıyor

Türk sporunun efsanesi dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün toprağa veriliyor.

19 Kasım 2017 Pazar 12:15
Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün uğurlanıyor

Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi bugün uğurlanıyor


Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

28 Eylül’den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.
Öğle namazını müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde “Kalbimizdesin” yazıldığı görüldü. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımının beklendiği törene Süleymanoğlu'nun yakınları gelmeye başladı.
Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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Naim Süleymanoğlu
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