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Prof. Dr. Uğur Demiray, evinde ölü bulundu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Prof. Dr. Uğur Demiray, evinde ölü bulundu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

02 Aralık 2017 Cumartesi 01:36
Prof. Dr. Uğur Demiray, evinde ölü bulundu


Prof. Dr. Uğur Demiray, evinde ölü bulundu

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Bayındırlık Sokak'taki bir apartmanda oturan Prof. Dr. Uğur Demiray'ın dairesine giden arkadaşları, kapıyı çaldı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine kapıyı açıp içeri giren arkadaşları, Prof. Dr. Demiray'ı hareketsiz halde yatarken buldu, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Prof. Dr. Uğur Demiray'ın öldüğünü saptadı.


Prof. Dr. Demiray'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Prof.Dr.Uğur Demiray'ın ölümü üniversite camiasında ve Eskişehir'de üzüntü ile karşılandı. Basın yayın hayatına çok sayıda meslektaşımızı kazandıran Prof.Dr. Uğur Demiray'ın acılı ailesine, meslektaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz

Son Güncelleme: 01.12.2017 22:38
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