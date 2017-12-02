Prof. Dr. Uğur Demiray, evinde ölü bulundu
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray (60), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Prof. Dr. Demiray'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Prof.Dr.Uğur Demiray'ın ölümü üniversite camiasında ve Eskişehir'de üzüntü ile karşılandı. Basın yayın hayatına çok sayıda meslektaşımızı kazandıran Prof.Dr. Uğur Demiray'ın acılı ailesine, meslektaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz