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Sıraselviler'de yangın paniği: Alevlere kimse aldırmadı

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binada çıkan yangın sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yangın çıkan binada itfaiye erleri alevlere müdahale ederken, alt katta gece kulübünde eğlence tüm hızıyla sürdü.

Sıraselviler'de yangın paniği: Alevlere kimse aldırmadı

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binada çıkan yangın sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yangın çıkan binada itfaiye erleri alevlere müdahale ederken, alt katta gece kulübünde eğlence tüm hızıyla sürdü.

01 Ocak 2018 Pazartesi 01:07
Sıraselviler'de yangın paniği: Alevlere kimse aldırmadı

Sıraselviler'de yangın paniği: Alevlere kimse aldırmadı


İstanbul Taksim'de bir binanın çatı katında itfaiye erleri alevleri söndürmekle mücadele ederken, alt katta eğlence mekanına girmeye çalışanlar ilginç görüntü ortaya çıkardı.


Sıraselviler Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamak için toplananların korkutan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

YANGINA ALDIRIŞ ETMEDEN KULÜBE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre çatı katı alev alev yanarken, binanın en alt katında bulunan gece kulübüne yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar girmeye çalıştı.Bu sırada ilginç görüntüler oluştu.

Öte yandan binada bulunan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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