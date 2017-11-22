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Son Dakika hava durumu; İstanbul için yağmur uyarısı var

Marmara Bölgesi bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altında olacak, Gün boyunca 'Çisenti' İstanbul'de kendini hissettirecek

Son Dakika hava durumu; İstanbul için yağmur uyarısı var

Marmara Bölgesi bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altında olacak, Gün boyunca 'Çisenti' İstanbul'de kendini hissettirecek

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:11
Son Dakika hava durumu; İstanbul için yağmur uyarısı var

Son Dakika hava durumu; İstanbul için yağmur uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve İstanbul için yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu. Yarın ise hava sıcaklığı mevsim normallerine gelecek.


İstanbul'da bugün gün içerisinde hafif çisenti şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ise yağmur şeklinde etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademe kademe artarak tekrardan mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.


YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Eskişehir ve Elazığ çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara'nın doğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden, Marmara ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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