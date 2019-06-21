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Avrupa Birliği Rum'ların oyuncağı oldu

Avrupa Birliği uzun bir aradan sonra Türkiye'ye yönelik baskı ve şantaj politikalarına geri dönüyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz aramasını bahane ederek yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Avrupa Birliği Rum'ların oyuncağı oldu

Avrupa Birliği uzun bir aradan sonra Türkiye'ye yönelik baskı ve şantaj politikalarına geri dönüyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gaz aramasını bahane ederek yaptırım uygulamakla tehdit etti.

21 Haziran 2019 Cuma 22:55
Avrupa Birliği Rum'ların oyuncağı oldu

Avrupa Birliği Rum'ların oyuncağı oldu


1990'lı yıllarda Türkiye'nin terörle mücadelesi başta olmak üzere, Ege sorunu, Adalar ve Kıbrıs konusunda attığı her adımda sorun çıkan Avrupa Birliği, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin başvurusu üzerine harekete geçen Brüksel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını sürdürmesi halinde yaptırım uygulayacağını açıkladı. Türkiye'yi Doğu Akdeniz konusunda açıkça tehdit eden AB, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye uyguladığı ayrımcılık politikaları, yaptırımlarla Türk kamuoyunun gündeminde önemli yer edinmişti. Özellikle Gümrük Birliği sürecinde, Türkiye'yi köşeye sıkıştıran AB, Kıbrıs Rumları'nın tam üyeliğini Ankara'nın onayını almak için terör örgütü PKK'yı bile kullanmıştı.


Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin ardından Yavuz sondaj gemisini de Kıbrıs açıklarına göndermesine Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker konuyla ilgili alınacak tedbirlerin 'hafif' olmayacağını belirtti.


Brüksel'deki AB liderler zirvesi sonrasında konuşan Juncker, "Kıbrıs'la tam dayanışma halindeyiz. Türkiye'nin Kıbrıs sularında yaptıkları tamamen kabul edilemezdir. Komisyon en kısa sürede alınacak tedbirleri belirlemek için yetkili. Bunu yapacağız ve bunlar hafif tedbirler olmayacak" ifadelerini kullandı.
Bu hafta daha önce Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'yi 'Kıbrıs'ın haklarına saygı duymaya çağırmış ve Avrupa Komisyonu'na yanıt seçeneklerini hazırlaması için talimat vermişti.


Türkiye, 2011'de ilk doğalgaz rezervinin bulunduğu Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı hiçbir projenin gerçekleşemeyeceğini savunuyor. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de sınırları belirleme hakkı olmadığını söylemişti.


Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise Avrupa Birliği'nden Türkiye konusunda destek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Rum yönetiminin, AB'nin Türkiye'ye karşı harekete geçmemesi durumunda Balkanlar'a yönelik alacağı kararlarda veto hakkını kullanacağı tehdidini öne sürdüğü iddia edilmişti.
 

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Son Güncelleme: 21.06.2019 23:08
Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuGümrük BirliğiFatih Sondaj GemisiKıbrısDoğu AkdenizBrükselABAvrupa Birliği
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