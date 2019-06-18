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Lefkoşa'dan Maraş açılımı; Uluslararası inceleme 

Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruma kararını en üst düzeye taşırken, KKTC, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ı masaya yatırdı.

Lefkoşa'dan Maraş açılımı; Uluslararası inceleme 

Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruma kararını en üst düzeye taşırken, KKTC, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ı masaya yatırdı.

18 Haziran 2019 Salı 22:48
Lefkoşa'dan Maraş açılımı; Uluslararası inceleme 

Lefkoşa'dan Maraş açılımı; Uluslararası inceleme 

1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası tüm dünyaya kapatılan Maraş bölgesi, ilk kez uluslararası kuruluşların incelemesine açılıyor. KKTC hükümeti Maraş'ın mevcut yapısından, vakıf mallarının son durumu, tapu sicil kayıtlarından alt yapı sorunlarına kadar incelenmesi için ilk adımı attı. Lefkoşa'da Türk hükümetinin aldığı kararın ardından Maraş'ın yerleşime açılıp açılmayacağına karar verilecek. 


Maraş dünya starları ve zenginlerinin uğrak noktalarından birisiydi. Marliyn Monroe’dan Sophia Loren’e kadar birçok ünlü isim buraya geldi, tatil yaptı. Şimdi ise ‘Hayalet Şehir’ olarak biliniyor.


ÖNCE ENVANTER ÇIKARILACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" dedi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldık. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak olan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na raporlamakla görevlendirilecek. 

VAKIF MALLARINA KORUMA KARARI

Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama ertesinde ortaya çıkacak verilere dayalı olarak bundan böyle atılacak olan adımlar da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilecektir. Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş'ın ski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresinin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz.

GÖNÜLLÜ KURULUŞLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş'ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de önümüzdeki haftalarda genel bir çağrı yapılacaktır. Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti Başkanlarıyla bu konuda görüş alış-verişinde bulunacağız."
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKıbrısMaraş1974 Kıbrıs Barış Harekatı
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