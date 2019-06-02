Mühimmat fabrikasında şiddetli patlama



Rusya'nın Dzerjinsk şehri yakınlarınd abulunan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamalarda en az 79 kişi yaralandı. Kentte acil durum ilan edilirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Rusya'nın merkez bölgesindeki Dzerjinsk kentindeki fabrikada art arda yaşanan patlamalar 230 bin nüfuslu kentin tamamından duyuldu.

Sağlık Bakanlığı, en az 180 binanın şok dalgalarının çarpması sonucu zarar gördüğü patlamalarda 79 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan 38'inin fabrikada bulunduğu, diğer 41 kişinin ise kentin farklı noktalarında cam parçaları isabet eden mahalle sakinleri olduğu tespit edildi.

Rus medyasına göre fabrikanın kaza yaşanan bölümü kısmen tahrip oldu, patlayıcı madde ve mühimmatın bulunduğu tesiste ise yangın çıktı.

Rus yetkililer, Dzerjinsk ve yakınlarındaki 3 yerleşim biriminde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Patlamaların meydana geldiği Kristall fabrikası yetkilileri, fabrika yöneticisinin yıl başında güvenlik kurallarını ihlal ettiği suçlamaları nedeniyle fabrikadan patlamalardan "tam olarak bir gün önce" kovulduğunu söyledi. Yetkililere göre yönetici, Nisan ayındaki bir başka patlamadan dolayı suçlanıyordu.