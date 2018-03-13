Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118237
ALTIN
164.638
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.3852
EURO
4.7776
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Galatasaray Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

Trump Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı.

Trump Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı.

13 Mart 2018 Salı 16:09
Trump Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı

Trump Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı

   ABD Başkanı Donald Trump Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden aldı.ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Görevden Alındı, Yerine CIA Başkanı Atandı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump tarafından görevden alındı. Tillerson'un yerine CIA Başkanı Pompeo atandı.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump tarafından görevden alındı. Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun geleceği belirtildi.ABD Başkanı Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı. CIA'in yeni direktörünün ise Şubat 2017'de CIA Direktör Yardımcılığı görevine atanan Gina Haspel olacağı duyuruldu. Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olacak.Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen iş adamı Rex Tillerson‬, 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başlamıştı.

Haberler

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerikan savaş uçaklarına Rus jetleri izin vermedi
Amerikan savaş uçaklarına Rus jetleri izin vermedi
Lavrov: Rus askerleri Afrin'den çekilmedi
Lavrov: Rus askerleri Afrin'den çekilmedi
Türkiye, Amerika'yı hiç böyle uyarmamıştı
Türkiye, Amerika'yı hiç böyle uyarmamıştı
Almanya'ya 2018 neler getirecek?
Almanya'ya 2018 neler getirecek?
Son Dakika Deprem; Ruhani deprem bölgesinde
Son Dakika Deprem; Ruhani deprem bölgesinde
Son dakika deprem: Irak'ta ölü sayısı 61'e yükseldi
Son dakika deprem: Irak'ta ölü sayısı 61'e yükseldi
Karpuza ayağı takılıp düştü, 7.5 milyon dolar kazandı
Karpuza ayağı takılıp düştü, 7.5 milyon dolar kazandı
Seri katilin hedefi kediler; 368 kediyi katletti
Seri katilin hedefi kediler; 368 kediyi katletti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim