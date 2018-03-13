Trump Dışişleri Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden aldı.ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Görevden Alındı, Yerine CIA Başkanı Atandı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump tarafından görevden alındı. Tillerson'un yerine CIA Başkanı Pompeo atandı.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump tarafından görevden alındı. Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'nun geleceği belirtildi.ABD Başkanı Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı. CIA'in yeni direktörünün ise Şubat 2017'de CIA Direktör Yardımcılığı görevine atanan Gina Haspel olacağı duyuruldu. Haspel, bu göreve getirilen ilk kadın olacak.Donald Trump tarafından 13 Aralık 2016 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen iş adamı Rex Tillerson‬, 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı görevine başlamıştı.

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