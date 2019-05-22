Vietnam'da İş Adamları İçin Hangi Tür Olanaklar Mevcut?

2011 yılında uzman kadro ile kurulan Vietnam Rehberi yüzde yüz sonuç odaklı çalışıyor. Vize konularında güven çok önemlidir. Günümüzde birçok firma sizden gerekli belge ve ücretleri alıp günü geldiğinde ortadan kayboluyor. Vietnam Rehberi, müşterilerine karşı her zaman dürüst ve özverili olmayı kendisine görev biliyor. Vize başvurularını kısa zamanda halleden firma, müşterilerini mutlu etmekten gurur duyuyor.

Vietnam Vizesi Nasıl Alınır?

Vietnam vizesi nasıl alınır sorusunu firma detaylı olarak cevaplıyor. Vize alabilmek için öncelikle vize türü önemlidir. Turistik Vietnam vizesi, ticari Vietnam vizesi, oturum ve çalışma izni, şirket kurulumu, yatırım danışmanlığı, özel grup ile tur ya da araç kiralama gibi konularından hangisi için Vietnam vizesi alacaksanız bunu firmaya ilk başta bildirmeniz gerekiyor.

Turistik Vietnam ve Ticari Vietnam Vizesi

Vietnam’a kısa süreliğine gezmek amaçlı turist olarak gitmek isterseniz Vietnam vizesiz bu şartlar için düzenleniyor. Yapmanız gereken vietnamrehberi.com sitesinden vize başvuru formunu doldurmaktır.

Yasal şartlar altında Vietnam’da kısa süreliğine ticaret yapacaksanız Ticari Vietnam Vizesi almanız gerekir. Ticaret yapacağınız firma bilgileri ve pasaportunuz ile Vietnam Rehberi’ne gitmeniz yeterli oluyor. Ticari Vietnam Vizenizi yaklaşık 10 iş günü içerisinde sonuçlandırıyorlar.

Oturum ve Çalışma İzni

Kendi ülkenizde çalışmak istemeyip Vietnam’da çalışmak istiyorsanız öncelikle orada yaşamak için izin almanız gerekir. Vietnam Rehberi sizin için kısa sürede iki yıllığına çalışma ve oturma izinleri çıkartıyor.

Şirket Kurma ve Yatırım Danışmanlığı

İş adamıysanız ve Vietnam sınırları içerisinde ticaret yapmak istiyorsanız Vietnamlı ortak bulmanıza gerek kalmıyor. Kendi adınıza kurduğunuz yüzde yüz ortaklı şahıs şirketiniz için yaklaşık 45 iş günü içerisinde kurulumunuzu tamamlıyorlar. Bu şirketi kurarak Vietnam’da iki yıl süre ile oturma izni de almış oluyorsunuz. Vietnam’da yapacağınız ticaret ile alakalı tavsiyeleri Vietnam Rehberi’nin Whatsapp hattından alabiliyorsunuz. Vietnam vizesi 2019 yılı şartlarına firmanın web sitesinden ulaşın.

Vietnam Turları

Oluşturulan özel arkadaş grupları ile Vietnam’a turlar düzenliyorlar. Şehir turları, Golden Brigde, Mekong Dalta, Ninh Binh, Cu Chi Tünelleri, Danang, Bai Dinh – Trang An, Tam Coc, HaLong Bay gibi yerlere bu özel turlar ile ulaşmanızı sağlıyorlar.

İş Adamları İçin Yeni Olanaklar

Kendi ülkenizde yaptığınız ticaretin bir kolunu Vietnam’a taşımak ya da burada kendinize ait şahıs şirketi kurmak istiyorsanız Vietnam Rehberi tüm adımlarda size yardım ediyor. Vietnam bölgesi dünyadaki küresel krizden en az etkilenen bölgelerin başında gelir. 2009 yılındaki krize rağmen Vietnam % 5.3 lük büyüme göstermiştir. İş adamları Vietnam’da; otomotiv ürünleri, eczacılık ürünleri, demir çelik ürünleri, tekstil ürünleri, hazır giyim ürünleri, elektrikli makine ürünleri, plastik ürünler, takım tezgâhı ürünleri gibi alanlarda yatırım yapabilirler. Tarım ve gıda sektöründe ise Vietnam’da ki yerli yatırımcı ile ortak girişim de bulunabilirler.

Kaynak : Vietnamrehberi.com