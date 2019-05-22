Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
84045
ALTIN
249.838
DOLAR
6.0942
STERLİN
7.7013
EURO
6.8024

Vietnam'da İş Adamları İçin Hangi Tür Olanaklar Mevcut?

Genç yatırımcılar, farklı kültürlere ilgi duyanlar, Vietnam zengin destinasyon seçenekleri ve kolay ulaşım imkanlarıyla yenilikçi fikirlere en açık ülke..

Vietnam'da İş Adamları İçin Hangi Tür Olanaklar Mevcut?

Genç yatırımcılar, farklı kültürlere ilgi duyanlar, Vietnam zengin destinasyon seçenekleri ve kolay ulaşım imkanlarıyla yenilikçi fikirlere en açık ülke..

22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:02
Vietnam'da İş Adamları İçin Hangi Tür Olanaklar Mevcut?

Vietnam'da İş Adamları İçin Hangi Tür Olanaklar Mevcut?

2011 yılında uzman kadro ile kurulan Vietnam Rehberi yüzde yüz sonuç odaklı çalışıyor. Vize konularında güven çok önemlidir. Günümüzde birçok firma sizden gerekli belge ve ücretleri alıp günü geldiğinde ortadan kayboluyor. Vietnam Rehberi, müşterilerine karşı her zaman dürüst ve özverili olmayı kendisine görev biliyor. Vize başvurularını kısa zamanda halleden firma, müşterilerini mutlu etmekten gurur duyuyor.

Vietnam Vizesi Nasıl Alınır?

Vietnam vizesi nasıl alınır sorusunu firma detaylı olarak cevaplıyor. Vize alabilmek için öncelikle vize türü önemlidir. Turistik Vietnam vizesi, ticari Vietnam vizesi, oturum ve çalışma izni, şirket kurulumu, yatırım danışmanlığı, özel grup ile tur ya da araç kiralama gibi konularından hangisi için Vietnam vizesi alacaksanız bunu firmaya ilk başta bildirmeniz gerekiyor.

Vietnam vizesi 2019 Yılında Nasıl Alınır ? Tüm Merak Edilenler

Turistik Vietnam ve Ticari Vietnam Vizesi

Vietnam’a kısa süreliğine gezmek amaçlı turist olarak gitmek isterseniz Vietnam vizesiz bu şartlar için düzenleniyor. Yapmanız gereken vietnamrehberi.com sitesinden vize başvuru formunu doldurmaktır.

Yasal şartlar altında Vietnam’da kısa süreliğine ticaret yapacaksanız Ticari Vietnam Vizesi almanız gerekir. Ticaret yapacağınız firma bilgileri ve pasaportunuz ile Vietnam Rehberi’ne gitmeniz yeterli oluyor. Ticari Vietnam Vizenizi yaklaşık 10 iş günü içerisinde sonuçlandırıyorlar.

Oturum ve Çalışma İzni

Kendi ülkenizde çalışmak istemeyip Vietnam’da çalışmak istiyorsanız öncelikle orada yaşamak için izin almanız gerekir. Vietnam Rehberi sizin için kısa sürede iki yıllığına çalışma ve oturma izinleri çıkartıyor.

Başvuru sırasında sizden istenen evraklar

Şirket Kurma ve Yatırım Danışmanlığı

İş adamıysanız ve Vietnam sınırları içerisinde ticaret yapmak istiyorsanız Vietnamlı ortak bulmanıza gerek kalmıyor. Kendi adınıza kurduğunuz yüzde yüz ortaklı şahıs şirketiniz için yaklaşık 45 iş günü içerisinde kurulumunuzu tamamlıyorlar. Bu şirketi kurarak Vietnam’da iki yıl süre ile oturma izni de almış oluyorsunuz. Vietnam’da yapacağınız ticaret ile alakalı tavsiyeleri Vietnam Rehberi’nin Whatsapp hattından alabiliyorsunuz. Vietnam vizesi 2019 yılı şartlarına firmanın web sitesinden ulaşın.

Vietnam Turları

Oluşturulan özel arkadaş grupları ile Vietnam’a turlar düzenliyorlar. Şehir turları, Golden Brigde, Mekong Dalta, Ninh Binh, Cu Chi Tünelleri, Danang, Bai Dinh – Trang An, Tam Coc, HaLong Bay gibi yerlere bu özel turlar ile ulaşmanızı sağlıyorlar.

İş Adamları İçin Yeni Olanaklar

Kendi ülkenizde yaptığınız ticaretin bir kolunu Vietnam’a taşımak ya da burada kendinize ait şahıs şirketi kurmak istiyorsanız Vietnam Rehberi tüm adımlarda size yardım ediyor. Vietnam bölgesi dünyadaki küresel krizden en az etkilenen bölgelerin başında gelir. 2009 yılındaki krize rağmen Vietnam % 5.3 lük büyüme göstermiştir. İş adamları Vietnam’da; otomotiv ürünleri, eczacılık ürünleri, demir çelik ürünleri, tekstil ürünleri, hazır giyim ürünleri, elektrikli makine ürünleri, plastik ürünler, takım tezgâhı ürünleri gibi alanlarda yatırım yapabilirler. Tarım ve gıda sektöründe ise Vietnam’da ki yerli yatırımcı ile ortak girişim de bulunabilirler.

Kaynak : Vietnamrehberi.com

Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar
Ejderha tavuğu yumurtalarını yurda sokmak isterken yakalandılar
Bikinili hosteslerin takvimi  olay oldu
Bikinili hosteslerin takvimi  olay oldu
Vietnam'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 54'e yükseldi
Vietnam'daki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 54'e yükseldi
Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı
Burcu Esmersoy yürekleri hoplattı
Yıldırım, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nigan ile görüştü
Yıldırım, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nigan ile görüştü
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan: Başbakan Yıldırım'ın Vietnam ziyareti dönüm noktası olacak
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tuan: Başbakan Yıldırım'ın Vietnam ziyareti dönüm noktası olacak
Anahtar Kelimeler:
Vietnam Vizesi Nasıl AlınırVietnam VizesiVietnam Vizesi 2019
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
S-500 ortak üretimi mümkün mü? Moskova'dan cesaret veren açıklama
S-500 ortak üretimi mümkün mü? Moskova'dan cesaret veren açıklama
Almanya'da Türk Düğün Konvoyu'na baskın
Almanya'da Türk Düğün Konvoyu'na baskın
9 aylık hamile kadını öldüren katil, karnından bebeği aldı
9 aylık hamile kadını öldüren katil, karnından bebeği aldı
Washington, S-400 kosununda ambargo silahını çekti
Washington, S-400 kosununda ambargo silahını çekti
Türkiye S-400 füzeleri almaktan vazgeçer mi?
Türkiye S-400 füzeleri almaktan vazgeçer mi?
Amerika çıldırmış olmalı; İran'ı işgal mi edecek?
Amerika çıldırmış olmalı; İran'ı işgal mi edecek?
ABD'den İran'a B-52 ile savaş tehdidi 
ABD'den İran'a B-52 ile savaş tehdidi 
S-500 ortak üretimi mümkün mü? Ankara Moskova hattında neler oluyor?
S-500 ortak üretimi mümkün mü? Ankara Moskova hattında neler oluyor?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort