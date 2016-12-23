Konya'da okullar yarın da tatil (23 aralık 2016)

ve çevresinde devam eden kar yağışı ve soğuk hava il merkezindeki okulların bir gün daha tatil edilmesine neden oldu.Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde olduğu gibi 14 ilçede de ilk ve orta dereceli okulların yarın olmak üzere 1 gün daha uzatıldı.Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü;'te eğiteme yarında ara verildiğini açıkladı.Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 23 Aralık Cuma günü de tatil edildi.Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 23 Aralık 2016 Cuma günü (Meram Karatay Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Başbakanlığın 3 Aralık 2002 gün ve 2002/58 sayılı Genelgesinin 3. maddesine göre il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 23 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır" denildi.