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Ankara Büyükşehir Belediyesi, boş tarlaya 3 yıl kira ödemiş

Yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ilk büyük yolsuzluk haberi ANFA'dan geldi. İddiaya göre Gökçek'in yakın arkadaşına ait boş arsa kiralandı. 3 yıl boyunca boş arsaya belediye kasasından 778 bin TL ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, boş tarlaya 3 yıl kira ödemiş

Yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ilk büyük yolsuzluk haberi ANFA'dan geldi. İddiaya göre Gökçek'in yakın arkadaşına ait boş arsa kiralandı. 3 yıl boyunca boş arsaya belediye kasasından 778 bin TL ödendi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:37
Ankara Büyükşehir Belediyesi, boş tarlaya 3 yıl kira ödemiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, boş tarlaya 3 yıl kira ödemiş


31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde eski başkan Melih Gökçek döneminde kiralanan tarlaya 3 yıl boyunca hiç bir iş yapılmadan 778 bin TL para ödendiği ortaya çıktı..

40 YILLIK ARKADAŞLIĞA KAMU PARASIYLA KİRA 

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA'nın, kiraladığı boş arsaya hiç bir iş yapmadan 3 yıl boyunca 778 bin TL para ödemesiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunuldu. Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan haberde ilginç detaylar var. Kiralamayı yapan ANFA, boş arsa sahibi ise dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 40 yıllık arkadaşı Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan. İddiaya göre boş arazisini 'depo yapacağım' diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA'ya kiralattığı, boş arsa kirası olarak Ceylan'a üç yıl için 778 bin 323 TL kira ödediği ortaya çıktı. Olay; ANFA adına avukatların, Hasan Hüseyin Ceylan ile Melih Gökçek dönemindeki ANFA yöneticileri aleyhine verdiği suç duyurusu ile kamuoyuna yansıdı.

Suç duyurusunda yer alan bilgilere göre, Hasan Hüseyin Ceylan, Ankara Altındağ Karacaören Mahallesi'ndeki 20 dönümlük boş arazisini Büyükşehir Belediyesi'nin ANFA Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi’ne 10 yıllığına kiraladı.

KİRALANDI ANCAK BOŞ KALDI!

Ancak ANFA Şirketi, “Fidanlık malzemelerinin deposu olarak kullanacağını” gerekçe gösterip kiraladığı 20 dönümlü arazide hiçbir işlem yapmadı. Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bağlı kuruluş ANFA Limited Şirketi Hasan Hüseyin Ceylan'a 2015 yılı için 240 bin lira, 2016 yılı için 249 bin 120 lira ve 2017 yılı içinde 289 bin 323 lira ödeme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ANFAMelih Gökçek
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