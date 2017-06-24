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24 Haziran 2017 Cumartesi 12:39

Dağlıca'da Mehmetcik 2522 rakımlı üs bölgesinde destan yazdı

Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde kutlamaya hazırlandığımız saatlerde onlar, PKK'lı gözü dönmüş katillere karşı bedenlerini siper eden kahramanlar. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağlarda sizler için nöbet tutuyorlar, farkında mısınız?

Dağlıca'da Mehmetcik 2522 rakımlı üs bölgesinde destan yazdı
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Dağlıca'da Mehmetçik 2522 rakımlı üs bölgesinde destan yazmış

Terör örgütü PKK'nın kanlı saldırılarına sık sık hedef olan Dağlıca Üs Bölgesi'ne, hain sızmalara karşı adeta etten çelikten duvar örülmüş durumda. Dağlıca'ya yapılan kalleş saldırıların ardından bölgeyi kontrol altında tutan tüm yüksek tepelere Oramar Üs Bölgesi'nde mehmetçiğin zorlu hava ve coğrafya koşullarına meydan okuyan varlığı PKK'lı katillerin korkulu rüyası haline gelmiş.



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi'ndeki 8 üs bölgesinden biri olan 2522 rakımlı Oramar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik gece gündüz nöbet tutarak sınır güvenliğini sağlıyor. Üs bölgesi, Dağlıca'dan başlayan yol açma çalışmalarının bitmesinin ardından Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜB) olacak.



Üs bölgesinde bulunan tepelerde askerler nöbet değişimini dik kayalıklara monte edilen merdivenlerden inip çıkarak yaparken, gıda ve mühimmat ise teleferik ile gönderiliyor.


6 Eylül 2015 tarihinde Yüksekova bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu aralarında Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu 16 askerin şehit olmasının ardından bölgede barınan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için askerlerin operasyonları aralıksız devam ediyor. 2015 yılından bugüne kadar teröristler ile şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge de Oramar bölgesi. 2 sene öncesine kadar çok sayıda teröristin barındığı Oramar bölgesi, Hakkari ve Bolu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından 'Şehit Yarbay İlker Çelikcan' adı verilen ve haftalar süren operasyon ile teröristlerden temizlendi. Komandolar tarafından tamamen kontrol altına alınan Oramar Üs Bölgesi'ne daha sonra Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan askerler yerleştirildi.

2522 RAKIMLI ORAMAR ÜS BÖLGESİ

Dağlıca'da en kritik bölgelerden biri olan Oramar Üs Bölgesinde Mehmetçik elleri tetikte gece gündüz nöbet tutuyor. Irak sınırına yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Oramar Üs Bölgesi'ndeki askerler teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimlerini engelliyor. Kuzey Irak sınırından teröristler tarafından açılan taciz ateşlerine üs bölgesindeki askerler tarafından anında ağır silahlarla karşılık veriliyor. Aynı zamanda teröristlerin daha önceden barındığı yer olan İkiyaka Dağları da bu üs bölgesinden gözetleniyor.

ASKERİN  ZORLU NÖBET DEĞİŞİMİ

Oramar Üs Bölgesi'nde İkiyaka Dağları'na bakan ve 'Şehit Uzman Çavuş Birol Mutlu' adı verilen tepede, askerlerin nöbet değişimi ise bir hayli zorlu. Sarp kayalıklardan oluşan tepede nöbet değişimi bu kayalıklara monte edilen 157 basamak merdivenle yapılıyor. Aynı tepeye gıda malzemesi ve mühimmat ise kurulan teleferik ile gönderiliyor.

ÜS BÖLGESİNE YAPILAN YOL BİTMEK ÜZERE

Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığı'ndan Oramar Üs Bölgesi'ne açılan yolun tamamlanmasına ise yaklaşık 40 metre kaldı. Yolun tamamlanmasının ardından Oramar Üs Bölgesi'nin, ASELSAN tarafından geliştirilen bir proje ile Modüler Geçici Üs Bölgesi  (MGÜB) olması planlanıyor. Ayrıca Dağlıca bölgesinde bulunan diğer 7 üs bölgesi için yol açma çalışmaları tamamlandı. Yolların bitmesiyle birlikte üs bölgelerinin daha donanımlı ve askerlerin daha rahat kalabileceği yaşam alanlarının oluşturacağı belirtildi.

'SORUMLULUK BÖLGEMİZE TAMAMEN HAKİMİZ'

Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Osman Dedeli, "Taburumuz oldukça büyük bir tabur. 8 üs bölgesi bulunuyor. Sorumluluk bölgemize tamamen hakimiz. Dağlıca 6. Hudut Taburu olarak  bize verilen vazifeyi şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonrada güçlenerek yapacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.


 
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