Sabaha karşı intihar girişimi mahalleyi ayağa kaldırdı



Kadıköy Mühürdar Caddesi üstünde eline aldığı haval tüfekle bir binanın en üst katına çıkan şahıs polise ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Erdal Canyurt adlı vatandaşı intihardan vazgeçirmek için polis müzakere ekibi çağırırken, aşağıda da itfaiye önlem aldı. İşte haberin detayları..

İstanbul Kadıköy'de elinde havalı tüfekle çatıya çıkan Erdal Canyurt (45) polisi harekete geçirdi. Müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilen Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı öğrenildi. Canyurt, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Kadıköy Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Esnaf olan Erdal Canyurt elinde bulunan silahla güvercinlerinin bulunduğu çatıya çıktı. Canyurt'un elinde silah gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi.



Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, Canyurt ile uzun süre görüştü. İtfaiye ekipleri, Canyurt'un aşağı atlama olasılığını göz önünde bulundurarak branda açtı. Bölgedeki esnaflar da konuşarak Canyurt'u ikna etmeye çalıştı.

Canyurt, müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilerek silahla birlikte aşağı indirildi. Canyurt'un ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı ve elindeki silahın ise havalı tüfek olduğu öğrenildi. Erdal Canyurt, ifadesi alınmak üzere Rıhtım Polis Merkezi'ne götürüldü.