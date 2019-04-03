CHP Seydişehir adayı Katlav | Kaybetti yine de teşekkür turuna çıktı

CHP Seydişehir adayı kaybetti yine de teşekkür turuna çıktı

Baki Karataş

Konya Seydişehir'de kıran kırana geçen yerel seçim yarışmasında kaybeden CHP adayı Mehmet Katlav, vatandaşlara teşekkür turuna çıktı. Kalabalık bir heyetle kendisine oy veren ya da vermeyen tüm mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşlara hem teşekkür eden, hem de vedalaşan Mehmet Katlav "Seçim süreci boyunca büyük bir heyecanla Seydişehir'de herkesle kucaklaşma imkanı buldum. Sonuca tabi ki saygı gösteriyoruz. Süreç bitti diyerek kenara çekilmek bize yakışmaz. Bu yüzden halkımıza teşekkür turuna çıktım" dedi.

Taraşçı Mahallesi ziyareti sırasında vatandaşların büyük ilgisini gören Katlav, burada 97 yaşındaki Mehmet Tütüncü adlı vatandaşın, sandalyeye oturmasına yardım ederek, yaşlı amcayla bir süre sohbet etti..



Vatandaşların sorunlarını dinleyen Mehmet Katlav şunları söyledi; 'Seçimi kazanmasak bile vatandaşlarımızın sorunlarının takipçisi olacağız. Bütün mahalleleri sık sık dolaşarak, halkın şikayetlerinin çözümü noktasında çaba harcayacağız. Muhalefet görevimizi yürütürken, halkımızın verdiği desteğe her zaman ihtiyacımız olacak. Seçimi kaybetmiş olmak bu tür ziyaretleri yapmamıza engel değil, bilakis muhalefet görevimizi yürütürken daha cesur olacağız"

Mehmet Katlav'ın mahalle ziyaretlerine CHP ilçe başkanı Orhan Özel de katılıyor.