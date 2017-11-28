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'Kılıçdaroğlu, iftirasının hesabını yargı önünde verecektir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yakınlarına iftira atan ve itibar suikasti yapan Kılıçdaroğlu, iftirasının hesabını yargı önünde verecektir." dedi.

'Kılıçdaroğlu, iftirasının hesabını yargı önünde verecektir'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yakınlarına iftira atan ve itibar suikasti yapan Kılıçdaroğlu, iftirasının hesabını yargı önünde verecektir." dedi.

28 Kasım 2017 Salı 22:12
'Kılıçdaroğlu, iftirasının hesabını yargı önünde verecektir'

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakınları hakkında söylediği her şey yalandır, iftiradır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

1)CHP Gn.Bşk.Kemal Kılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan,ailesi ve bazı yakınları hakkında iftirada bulunmuştur. pic.twitter.com/YUS83khP5K

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 28 Kasım 2017

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve bazı yakınları hakkında iftirada bulunduğunu belirten Bozdağ, şu görüşlere yer verdi:

"Hatta bugünkü grup toplantısında halkı iftirasına inandırmak için Kılıçdaroğlu, sahte kağıtları bile kullanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve yakınları hakkında söylediği her şey yalandır, iftiradır."

Kılıçdaroğlu'nun iftirasının doğruluğunu ispat için delil olarak gösterdiği kağıtların sahte olduğunu aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği ülkedeki şirkete asla böyle bir para gönderilmemiştir. Ayrıca, Sayın Mustafa Gündoğan bir işadamı olup, hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalemi olmamıştır. Altını çizerek tekrar söylüyoruz; ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne de ailesinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu, gösterdiği dekontları hem cumhuriyet savcılığına ve hem de medyaya vermelidir ki herkes incelesin, inceletsin. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve yakınlarına iftira atan ve itibar suikastı yapan Kılıçdaroğlu, iftirasının hesabını yargı önünde verecektir. Kılıçdaroğlu, ayrıca yalan ve iftiralarının hesabını halka verecek; halkımızda bu müfteriden hesabı sandıkta soracaktır.

Ailesi ve yakınları üzerinden Cumhurbaşkanımıza hem de iftiralarla saldırmak, ahlaksızlıktır, namussuzluktur, şerefsizliktir, alçaklıktır. Cumhurbaşkanımıza itibar suikastı yapmak için, ailesi ve yakınlarına iftira etmek, daha büyük ahlaksızlıktır, namussuzluktur, şerefsizliktir."

"Kılavuzlarına dikkat etmeli"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu sahte kağıtları ve uydurma bilgileri kimden, nerede ve ne zaman aldığını da" açıklamasını isteyen Bozdağ, "Ey Kılıçdaroğlu, sana bu sahte kağıtları ve uydurma bilgileri bir istihbarat örgütü mü, FETÖ mü yoksa başka bir Türkiye düşmanı mı verdi? Yoksa bunları sen mi ya da adamların mı uydurdunuz? Veyahut da seni biri mi kullandı?" sorularını yöneltti.

Bekir Bozdağ, Anamuhalefet Genel Başkanının, kılavuzlarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kılavuzları karga olan pislikten ve etrafına pis koku yaymaktan kurtulamaz. Bu büyük skandal ve rezaletten sonra ahlaklı ve şerefli insana düşen özür dilemek ve istifa etmektir. Peki, ne zaman istifa edeceksiniz? Sayın Kılıçdaroğlu grupta; 'alçak kim?' diye sordunuz. Ortaya çıkan iftiranızdan ve bu rezaletten sonra ben soruyorum, sahi şimdi alçak kim?"

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağCHP Genel Başkanı KılıçdaroğluPolitikaTwitter
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