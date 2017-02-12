Politika:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Şubat 2017 Pazar 12:24

Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi çıkardılar

Meral Akşener'in Çanakkale gezisinde gizemli bir el önce konuşmanın yapılacağı salonu kapattırdı, vatandaşların tepkisinden geri adım atan otel yönetimi bu kez elektrikleri kesti.

Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi çıkardılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi çıkardılar


MHP Genel Başkan adaylığının ardından partisinden ihraç edilen Meral Akşener'in Çanakkale gezisi sırasında gizemli bir el, önce toplantı yapılacak olan salonu kapattırdı. Vatandaşların tepkisinden çekinen otel yönetimi geri adım atılınca bu kez de salonun elektrikleri saatlerce kesildi.


GİZEMLİ BİR EL DEVREYE GİRDİ

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki "Milli iradeye saygı" toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı. Baskılar nedeniyle otel yönetiminin salonun elektriğini kestiği iddia edildi. Buna rağmen otele gelen Akşener, yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu salonda konuşmasını yaptı.


Meral Akşener'in Çanakkale'deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda bugün saat 14.00'de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak "Başbakan Akşener" ve "Ülkücü hareket engellenemez" sloganları atmaya başladı. Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener'i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı.

Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi. Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yapmaya başladı.






 
Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı#039;nı öldürmek mi?
Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi?
MHP için kritik karar: Akşener ve Özdağ#039;ın ihraca itirazları reddedildi
MHP için kritik karar: Akşener ve Özdağ'ın ihraca itirazları reddedildi
Yeniçağ Gazetesi#039;ne saldırı: Akşener, Özdağ ve Aydın#039;dan tepki
Yeniçağ Gazetesi'ne saldırı: Akşener, Özdağ ve Aydın'dan tepki
MHP#039;de ihraç depremi; Ümit Hoca#039;yı da ihraç ettiler
MHP'de ihraç depremi; Ümit Hoca'yı da ihraç ettiler
Akşener#039;in sahip çıktığı ismin Fetö aşkı
Akşener'in sahip çıktığı ismin Fetö aşkı
Akşener#039;den Erdoğan#039;a faks
Akşener'den Erdoğan'a faks
Abla partiyi kurdu, işte adı...
Abla partiyi kurdu, işte adı...
Bahçeliye hakaret Akşener#039;e övgü
Bahçeliye hakaret Akşener'e övgü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Meral Akşener
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli: Aba altından gösterilen sopalar başlarına inecektir Bahçeli: Aba altından gösterilen sopalar başlarına...
Suikastini örtbas eden FETÖ'cü yakalandı    Suikastini örtbas eden FETÖ'cü yakalandı...
 CHP iktidara değil,millete,Türkiye'ye,Cumhuriyet'e muhalefet ediyor  CHP iktidara değil,millete,Türkiye'ye,Cumhuriyet'e...
Cumhurbaşkanı onayladı Cumhurbaşkanı onayladı
Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Benimle pazarlık etme" Cumhurbaşkanı Erdoğan "Benimle pazarlık etme"
Yukarı Çık

Bahçeli: Aba altından gösterilen sopalar başlarına...
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek "Biz üzerimize...

Haberi Oku