Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi çıkardılar

GİZEMLİ BİR EL DEVREYE GİRDİ

MHP Genel Başkan adaylığının ardından partisinden ihraç edilen'in Çanakkale gezisi sırasında gizemli bir el, önce toplantı yapılacak olan salonu kapattırdı. Vatandaşların tepkisinden çekinen otel yönetimi geri adım atılınca bu kez de salonun elektrikleri saatlerce kesildi.MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki "Milli iradeye saygı" toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı. Baskılar nedeniyle otel yönetiminin salonun elektriğini kestiği iddia edildi. Buna rağmen otele gelen, yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu salonda konuşmasını yaptı.Meral Akşener'in Çanakkale'deki toplantısı salon kriziyle başladı. Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda bugün saat 14.00'de düzenlenecek toplantıya kısa süre kala otel yönetimi, salonun kullanımını iptal etti. Toplantıya gelen yaklaşık 1000 kişi, kararı öğrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayrakları sallayarak" ve "" sloganları atmaya başladı. Salonun kullanımının neden iptal edildiği öğrenilemezken, Meral Akşener'i dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla salonu aydınlatmaya çalıştı.Otel girişinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele girişlerine izin verdi. Meral Akşener, elektriklerin kesildiği ve katılanların cep telefonları ışığıyla aydınlatmaya çalıştığı salona gelerek, toplantının iptal edilmeyeceğini söyledi ve konuşmasını yapmaya başladı.