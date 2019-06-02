Mini yerel seçim sonuçları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçimler sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kırıkale Keskin ve Artvin Yusufeli'de AK Parti, Adıyaman Besni'de seçimi DSP, Denizli Honaz'da ise CHP'li aday seçimi kazandı....

KESKİN'DE DEDE YILDIRIM KAZANDI

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım 264 oy farkıyla seçimi kazandı...

Kesin olmayan sonuçlara göre seçim sonuçlarında şu tablo ortaya çıktı:

AK parti: 2.426

İyi parti: 2.162

Fark: 264

NERELERDE SEÇİM OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy sayım işlemleri tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Adıyaman Besni'de seçimi DSP, Kırıkale Keskin ve Artvin Yusufeli'de AK Parti, Denizli Honaz'da ise CHP seçimi kazandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.

Keskin'de resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları şöyle şekillendi:

AK parti: 2.426

İyi parti: 2.162

Fark: 264

YILDIRIM: KESKİN'DE DOĞDUM CENAZEMİN SELASI DA BURADA OKUNACAK

HT'den Fevzi Çakır'ın tuttuğu mikrofona konuşan Keskin'de seçimi kazanan Dede Yıldırım, şöyle konuştu: "Normal olması gerekeni buydu. Keskin'e ciddi şekilde hizmet ettik. O günkü atmosfer içerisinde birtakım siyasi hesaplar içinde ummadığım oy aldım. Hak etmediğim bir oy oldu. Keskin'in ciddi sorunlarını kısmen de ortadan kaldırdığını düşünüyordum. YSK 2 Haziran'da yenilenmesi kararı verdi. Ulaşamadığımız insanlara ulaşarak, daha çok insanla temas kurarak doğru bir netice aldığımızı düşünüyorum. Şimdi kapattılar dükkanları gittiler. 5 sene sonra yine gelecekler 'Keskinliyiz' diyecekler. Beyler 5 seneden 5 seneye geliyorlar. Biz burada doğduk, burada selamız verilecek. Biz burada başarılı olduk sayın Binali Yıldırım'ın da İstanbul'da başarılı olmasını ümit ediyorum. Hiç maaş eksiğim olmadı. Hiçbir esnafı taciz edecek 1 kuruş ceza yazmadım. Şu gördüğünüz asfaltlar, şu meydan yoktu. Hiçbir vatandaşımızı kapımdan çevirmedim. Herkese yardımcı olmaya çalıştım. Biraz da kendimize çok güvendiğimizden dolayı eksikliğimiz olmuş. Beni en çok üzenlerden bir tanesi de yakınlarım oy vermemesi. Ben onları seçim büromda karşıladım. Bize verilen iki söz önemli. Bir tanesi doğalgaz gelmesi, ikincisi içme suyu projesi. Vatandaşın bu anlamda bize kızgınlığı oldu. Halbuki ben suçlu değildim. Sayın Enerji Bakanımız doğalgaz sözünü verdi. Çevre ve Şehircilik bakanımız içme suyu müjdesini verdi. Su işini de inşallah devletimize de çözdürebilirsek hizmetimize devam edeceğiz."

YUSUFELİ'DE AK PARTİLİ EYÜP AYTEKİN KAZANDI

Bugün seçimlerin yenilendiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı.

KESMETEPE KAZANAN BELLİ OLDU

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.

DENİZLİ HONAZ'DA CHP'Lİ KEPENEK KAZANDI

Denizli'nin Honaz ilçesinde CHP'li aday Yüksel Kepenek seçimi kazandı...



OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'DE SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Üç ilçe ve bir beldede oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi

34 BİN 630 SEÇMEN OY KULLANDI

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu.

KESKİN'DE İKİ SANDIKTA ARBEDE YAŞANDI

Yeniden seçime gidilen ilçelerden Keskin'de seçmenler 24 sandıkta oylarını kullanıyor. Halk Eğitim Merkezi Salonundaki 1021 No'lu sandıkta okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının yanındaki refakatçiye sandık başkanı tarafından izin verilmeyince sandık görevlileri, müşahitler ve seçmen arasında arbede yaşandı. Olaya hemen müdahale eden polis ve bekçiler seçim görevlileri dışındaki kişileri dışarı çıkarttı. Halk eğitim Merkezine çok sayıda polis takviye edildi.



Keskin'deki oy verme işlemi sırasında bir arbedede de sandık başkanı ve müşahit arasında yaşandı. Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda 1009 nolu sandıkta bir vatandaşın oy kullandığı sırada sandık başkanı Zeki Özçelik ile müşahit Bekir Vural arasında arbede yaşandı. AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve İYİ Parti'nin Keskin Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak, ikiliyi sakinleştirdi, polis ekipleri sınıfta tedbir aldı.Sandık görevlisi ve müşahit olmayan kişiler sınıftan çıkarıldıktan sonra oy verme işlemi devam etti.



YENİLENECEK DİĞER SEÇİMLER

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.