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Politika:
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27 Nisan 2017 Perşembe 19:43

YSK ret kararı açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu,ret kararı için 'tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı, sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz' açıklamasını yaptı.

YSK ret kararı açıklaması
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YSK ret kararı açıklaması
   Yüksek Seçim Kurulu,ret kararı için 'tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı, sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz' açıklamasını yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasının iptaline ilişkin tüm partilerin başvurularını reddetmiş. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verilmişti.
   Karar nihai karar olma özelliği taşıdığı için daha yüksek mahkemelere götürülemiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandumun iptal edilmesi için YSK'ya başvurmuştu. CHP'li Bülent Tezcan, iptal başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Baskı ve tehditle alınamayan sonuç YSK devreye sokularak alınmaya çalışılmıştır. Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" demişti.
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