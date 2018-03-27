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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'un 3. ve son maçında Bosna Hersek'i 2-1 yenen Türkiye, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'un 3. ve son maçında Bosna Hersek'i 2-1 yenen Türkiye, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

27 Mart 2018 Salı 17:48
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

İSTANBUL (AA) - 2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'un 3. ve son maçında Bosna Hersek'i 2-1 yenen Türkiye, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Danimarka'nın Randers şehrindeki Vorup Stadı'nda yapılan karşılamada ay-yıldızlı ekibin gollerini 11. dakikada Güven Yalçın, 44. dakikada Muhayer Oktay kaydetti. Bosna Hersek'in tek golünü ise 34. dakikada Enio Zilic attı.

İlk maçta Avusturya'yı 2-0 yenen, ikinci karşılaşmasında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, puanını 7'ye çıkararak grubu lider tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, adını 16-29 Temmuz'da Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdırdı.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da statta takip etti. Kafkas, müsabaka sonrası 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik heyeti ile futbolcuları tebrik etti.

Danimarka'nın 5 puanla ikinci olduğu grubu, Avusturya 4 puanla 3. sırada tamamladı. Son sıradaki Bosna Hersek ise grup maçlarını puansız bitirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 sırada yer alacak ülkeler, 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

6. kez finallerde

Kendi yaş grubunda Avrupa'nın son 8'ine kalan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 27.03.2018 16:13
Anahtar Kelimeler:
SporFutbolElit Tur7. Grup2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası19 Yaş Altı Milli Takımı
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