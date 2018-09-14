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A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor

A Milli Erkek Takımımız Ankara’da Karadağ’ı konuk ediyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor

A Milli Erkek Takımımız Ankara’da Karadağ’ı konuk ediyor.

14 Eylül 2018 Cuma 17:50
A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor

 A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor

   A Milli Erkek Takımımız Ankara’da Karadağ’ı konuk ediyor.2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, ilk maçında 14 Eylül Cuma günü Karadağ ile karşılaşacak.   2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, ilk maçında 14 Eylül Cuma günü Karadağ ile karşılaşacak.Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma NTV'den naklen yayınlanacak.

  Milliler, elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanarak 10 puan ve averajla ikinci tura yükselmişti.Ay-yıldızlı ekip, ikinci turda İspanya, Letonya, Karadağ, Ukrayna ve Slovenya ile I Grubu'nda yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol TakımıKaradağ
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