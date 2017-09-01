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A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da galibiyet peşinde

Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. maçında yarın deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da galibiyet peşinde

Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 7. maçında yarın deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

01 Eylül 2017 Cuma 09:41
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da galibiyet peşinde

KHARKIV (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

Ukrayna'nın Kharkiv kentindeki Metalist Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, İspanya Futbol Federasyonundan hakem David Fernandez Borbalan düdük çalacak. Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

Elemelerde I Grubu'na istediği gibi başlayamayan milli takım, son üç maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 6 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 11 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın önünde averajla 3. sırada yer alıyor.

Gruptaki diğer maçlarda ise yarın saat 19.00'da Finlandiya-İzlanda ve TSİ 21.45'te Hırvatistan-Kosova karşılaşmaları oynanacak.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

Muhabir: Hilmi Sever

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıSporUkrayna
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