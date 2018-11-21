A Milli Takım Ukrayna ile berabere kaldı

A Milli Takımımız hazırlık maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kakdı. Milli maçlar arasında heyecan Türkiye Ukrayna maçı ile devam etti. UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen hayal kırıklığı yaratan ve Ukrayna'yı Antalya'da mağlup ederek teselli galibiyeti elde etmek isteyen Milliler, Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi’nde B Ligi 2. Grup’ta son sırayı elde ederek C Ligi’ne düşen ve hayal kırıklığı yaratan Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna ile bir araya geldi. Antalya’nın ev sahipliği yaptığı mücadelede tribünlerde yer alan ve müsabakayı ekran başında takip eden taraftarlara bir teselli galibiyeti hediye etmek isteyen Milli Takım, Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’ta 9 puanla lider olan ve adını A Ligi’ne yazdırmayı başaran Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. Maç baştan sona çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken iki taraf da gol perdesini açacak fırsatlar bulsa da tabela değişmedi.

TÜRKİYE – UKRAYNA

STAT: Antalya

HAKEM: Genc Nuza

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

UKRAYNA: Lunin, Karavaev, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Tsygankov, Konoplyanka, Kovalenko

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko