Akhisar Belediyespor 3- Aytemiz Alanyaspor 0

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.2. dakikada Kadir’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Olcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.9. dakikada Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası içi sol çaprazda Özer’in şutunda kaleci Zlamal’dan seken top Vaz Te’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyuna alanına geri döndü.11. dakikada Olcan’ın pasıyla topla buluşan Lopes’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-037. dakikada Lopes’in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde yükselen Olcan’ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı49. dakikada Emre’nin ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.54. dakikada Olcan’ın pasıyla topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya gitti.59. dakikada Alanyaspor’un kontratağında Emre’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Lukac direk dibinde güçlükle uzanarak kornere gönderdi.68. dakikada sağ kanatta rakiplerinden şık bir hareketle sıyrılan Olcan’ın ara pasında topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası içi altıpas içerisinde aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-083. dakikada Olcan’ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Özer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 3-0Posta