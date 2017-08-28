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Akhisar Belediyespor evinde galip

Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Akhisar Belediyespor evinde galip

Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 00:51
Akhisar Belediyespor evinde galip

MANİSA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

21. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Olcan Adın’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

45. dakikada maçtaki ikinci sarı kartını gören Akhisar Belediyesporlu Mustafa Yumlu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

79. dakikada Miguel Lopes'in uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0

82. dakikada Sadiku'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Rangel'in kafa vuruşunda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

87. dakikada Larsson'un pasında araya giren Veigneau, Ramazan Köse'ye geri pas verdiği sırada Eray Ataseven araya girerek attığı şutla topu ağlara gönderdi: 2-0

90+1. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı atışını kullanan Rangel topu ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma Akhisar Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Zekeriya Güneş

Anahtar Kelimeler:
Akhisar BelediyesporKasımpaşaSpor
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