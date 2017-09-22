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'Alex'i statta görüntüleyemedik'

Alex belgeselinin yönetmeni Rattmann, "Alex'i Fenerbahçe Ülker Stadı'nın içinde görüntülemek ve kazanılmasına yardımcı olduğu kupaların bulunduğu bölümü göstermek istedik" dedi.

'Alex'i statta görüntüleyemedik'

Alex belgeselinin yönetmeni Rattmann, "Alex'i Fenerbahçe Ülker Stadı'nın içinde görüntülemek ve kazanılmasına yardımcı olduğu kupaların bulunduğu bölümü göstermek istedik" dedi.

22 Eylül 2017 Cuma 12:22
'Alex'i statta görüntüleyemedik'

SAO PAULO (AA) - "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli belgeselin yönetmeni Carlos Adriano Rattmann, Alex de Souza'nın Fenerbahçe Ülker Stadı'nda görüntüsünü almak istediklerini ancak sarı-lacivertli kulübün buna izin vermediğini söyledi.

Brezilya'nın Curitiba şehrinde galası yapılan belgeselin yönetmeni Rattmann, projenin nasıl geliştiğini ve yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Belgeselin İstanbul'un etkileyici sahneleriyle başladığını belirten Rattmann, "Bütün Brezilya bunu görecek. Brezilyalılara gösterdiklerimizle onların Türkiye'ye gitmesini, aynı şekilde Türkiye'ye gösterdiklerimiz ile de insanların buraya gelmesini istiyoruz." dedi.

Belgeselin bölümlerini çekmek için 2015 yılında İstanbul'a gittiklerini anlatan Rattmann, şöyle konuştu:

"Alex'i Fenerbahçe Ülker Stadı'nın içinde görüntülemek ve kazanılmasına yardımcı olduğu kupaların bulunduğu bölümü göstermek istedik. Yanımıza Curitiba'dan bir temsilci bile aldık. Alex'in Türkiye'ye vedasını onurlandırmak için Curitiba ve Fenerbahçe arasında bir maç oynanmasını teklif etmek istedik. Hem Alex'i statta görüntüleyemedik hem de bu maçı organize edemedik. Aziz Yıldırım, basitçe bunu istemedi."

Rattmann, belgesel için Fenerbahçe'nin bir maçına gittiklerini, taraftarları stat dışında görüntülediklerini ve Alex'in heykelini çektiklerini kaydetti.

"Fenerbahçe TV'den içerik alamadık"

Rattmann, belgeselde Alex'in arşiv görüntülerini kullanmak istediklerini ancak sarı-lacivertli kulübün buna izin vermediğini aktardı.

Brezilyalı futbolcunun gollerini, gördüğü saygıyı, evinin önünde taraftarların toplanmasını ve İstanbul'dan ayrılışını kliple göstermek istediklerini dile getiren Rattmann, "Bunu filmin içine dahil etmeye hazırız, ama bazı zorluklar yaşıyorum. Fenerbahçe TV'den bu içeriği almayı denedim ama Başkan izin vermedi. Yayıncı kuruluş ile anlaşmaya çalıştım ancak istenilen rakamlar çok yüksekti." diye konuştu.

Türkiye'yi Alex sayesinde tanıdığını ve Brezilyalı futbolcuyu ziyarete gittiğinde tanık olduğu bir olayın kendisini çok etkilediğini söyleyen Rattmann, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 2 yaşındaki oğlumun Alex'in kucağında bir fotoğrafını çektim. Ertesi gün bir pazara gittim ve insanlar nereden geldiğimi sordular. Brezilyalı olduğumu söylediğimde herkes 'Alex de Souza' dedi. Cep telefonumdan Alex'in oğlumla birlikte olan fotoğrafı satış elemanına gösterdim. Pazardakiler fotoğrafı gördüğünde, sarılıp beni öpmeye başladılar. Alex'i çok sevdiklerini gördüm."

"Alex, maddi hiçbir konuya karışmadı"

Brezilya'nın çok büyük bir ülke olduğunu, birbirinden çok uzak eyaletlerde maçlar oynandığını aktaran Rattmann, "Çekimler bir internet kanalı için pahalı olmaya başladı. Ancak bu proje tamamen benim ve ortağımın bağımsız yapımı. Alex, belgeselin yapımında maddi hiçbir konuya karışmadı." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.09.2017 12:54
Anahtar Kelimeler:
SporPalmeirasCruzeiroAlex De Souza BelgeseliAlex De SouzaAlex Camera 10
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