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Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı "

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Beşiktaş maçındaki performansından memnun

Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı "

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Beşiktaş maçındaki performansından memnun

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:45
Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı "

Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı "

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Beşiktaş maçındaki performansından memnun.Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un taraftarlarla yaşadığı bir diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı.

   Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1’lik eşitlik ile sona eren maçın ardından locasından kalkarak kendisine seslenen sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti.Tribünde forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, bir taraftarın “Başkanım bir el at takıma” sözlerine cevap verdi. Fenerbahçe forması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen “Başkanım bir el at” sözlerine cevap veren Koç, “Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsade edin biraz” dedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
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