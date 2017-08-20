Ampute milliler gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, 1-10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın en iddialı ekibi olduklarını vurgulayarak, "Şampiyonluğun en ciddi adayıyız. Bunu daha önceki Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ispat ettik. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Rakipler kim olursa olsun kupayı kaldırmak istiyoruz. Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarıları biliniyor. Başarılarımızı kupayla taçlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını dile getiren başkan Uztürk, "Milli takımımız halen kampını sürdürüyor. Umarım hiç ulaşamadığımız Avrupa şampiyonu unvanını burada alacağız. Birkaç ay önce Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı. Şimdi sıra Ampute Futbol Milli Takımımızda." ifadelerini kullandı.

"Bütün branşlarımız gümbür gümbür geliyor"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun son dönemde elde ettiği başarılara değinen Arif Ümit Uztürk, şunları kaydetti:

"Basketbol Genç Milli Takımımız 3 ay önce Kanada'da dünya ikincisi oldu. Bu, altyapıda bu işe ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Genç takımımız İtalya'da da Avrupa şampiyonluğu ipini göğüsledi. Bunların dışında atıcılık, okçuluk, halter, badminton gibi branşlarda da başarılarımız var. Eskrimde bir sporcumuzun şampiyonluğu bulunuyor. Yelkende dört yıl sonra yeniden sulara indik. Bunlar önemli başarılar, bütün branşlarımız gümbür gümbür geliyor. Bilek güreşinde takım olarak ve bireysel başarılarımız var. En iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Sponsor desteği de olursa 2020 Olimpiyatları'na en iyi şartlarda katılacak, en çok madalya ile dönecek federasyon olacağız."

"Takım olarak şampiyonluğu arzuluyoruz"

Güneydoğu gazisi ve Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak ise yaptığı açıklamada, şampiyonluğu bu kez eskisinden daha fazla istediklerini bildirdi.

Takımda herkesin şampiyonluğu düşündüğünü ifade eden Çakmak, "Avrupa ikinciliği ve üç dünya üçüncülüğümüz var. Bu sefer şampiyon olmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Kupayı bu sefer her seneden daha fazla istiyoruz. Enerjimiz üst seviyede ve takım olarak şampiyonluğu arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.