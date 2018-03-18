Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine 26. haftada ulaştı.

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, puanını 28'e çıkardı.

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa galibiyetiyle bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanını kazanmış oldu.

Ligde oynadığı 26 maçtan 12'sinden mağlup, 7'sinden galip ayrılan Antalyaspor, rakipleriyle berabere kaldığı 7 karşılaşmadan hanesine birer puan yazdırdı.

Antalyaspor, dış sahada Beşiktaş'a (2-0), Kayserispor'a (2-0), Demir Grup Sivasspor'a (3-1), Bursaspor'a (4-0), Trabzonspor'a (3-0), Medipol Başakşehir'e (4-1), Galatasaray'a (3-0), Göztepe'ye (2-1) mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'la (1-1), Atiker Konyaspor'la (1-1), Teleset Mobilya Akhisarspor'la (1-1), Osmanlıspor'la (0-0) berabere kaldı.

Dış sahadaki galibiyet hasretine 26. haftada Kasımpaşa karşısında son veren Antalyaspor, ligde iç ve dış sahada rakip kaleleri 31 kez havalandırdı, kalesinde ise 47 gol gördü.

Deniz Kadah ile Doukara'nın performansı

Kasımpaşa maçında bir gol kaydeden Antalyaspor'un en skorer ismi Deniz Kadah, 19 karşılaşmada forma giydi ve gol sayısını 7'ye yükseltti.

Antalyaspor'un devre arası Osmanlıspor'dan transfer ettiği Fransız forvet Souleymane Doukara da Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansıyla ve attığı golle dikkati çekti.

Antalyaspor formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 455 dakika mücadele eden Doukara, kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı Kayserispor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ise kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü Kasımpaşa maçında kaydetti.

Arıcı: Takımımızda moraller çok iyi

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'yı evinde mağlup edip haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İç sahada Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe mağlubiyetlerinin ardından takımda morallerinin iyice bozulduğunu anımsatan Arıcı, Kasımpaşa maçına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun çıkmalarının kendilerini düşündürdüğünü dile getirdi.

Arıcı, buna rağmen Kasımpaşa galibiyetinin kendilerine çok iyi geldiğini ifade ederek, "Puanımız bu galibiyetle 28'e çıktı. Önemli rakiplerimizden Kasımpaşa'nın sahasında galip gelmek bizim açımızdan çok kıymetli. Oyuncularımız Zeki Yıldırım ile Danilo, sakatlıklarından dolayı ameliyat edildi. Orta sahada bu iki önemli eksiğimize rağmen önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Takımımızda moraller çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa'nın 22. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup etme başarısını gösterdiğine dikkati çeken Arıcı, milli maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arayı daha iyi değerlendirmek istediklerini vurguladı.

"Bursaspor ve Karabükspor maçlarından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Arıcı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor'u konuk edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bursaspor ve Karabükspor maçlarından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu karşılaşmalardan üçer puan aldığımız zaman 34 puana ulaşmış olacağız. Böylece ligde daha da rahatlamış oluruz."

Ara transfer döneminde Hakan Özmert ile Doukara'yı renklerine bağlayarak doğru transferler yaptıklarını vurgulayan Arıcı, "Bu iki futbolcumuzun da takıma katkıları büyük. Doukara çok hırslı, kaliteli futbolcu. Hele Kasımpaşa maçında attığı goldeki takipçiliği ve mücadeleciliği çok iyiydi." şeklinde görüş belirtti.