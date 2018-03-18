Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve...
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini 26. haftada Kasımpaşa karşısında aldı.

Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini 26. haftada Kasımpaşa karşısında aldı.

18 Mart 2018 Pazar 13:35
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine 26. haftada ulaştı.

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-beyazlılar, puanını 28'e çıkardı.

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa galibiyetiyle bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanını kazanmış oldu.

Ligde oynadığı 26 maçtan 12'sinden mağlup, 7'sinden galip ayrılan Antalyaspor, rakipleriyle berabere kaldığı 7 karşılaşmadan hanesine birer puan yazdırdı.

Antalyaspor, dış sahada Beşiktaş'a (2-0), Kayserispor'a (2-0), Demir Grup Sivasspor'a (3-1), Bursaspor'a (4-0), Trabzonspor'a (3-0), Medipol Başakşehir'e (4-1), Galatasaray'a (3-0), Göztepe'ye (2-1) mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'la (1-1), Atiker Konyaspor'la (1-1), Teleset Mobilya Akhisarspor'la (1-1), Osmanlıspor'la (0-0) berabere kaldı.

Dış sahadaki galibiyet hasretine 26. haftada Kasımpaşa karşısında son veren Antalyaspor, ligde iç ve dış sahada rakip kaleleri 31 kez havalandırdı, kalesinde ise 47 gol gördü.

Deniz Kadah ile Doukara'nın performansı

Kasımpaşa maçında bir gol kaydeden Antalyaspor'un en skorer ismi Deniz Kadah, 19 karşılaşmada forma giydi ve gol sayısını 7'ye yükseltti.

Antalyaspor'un devre arası Osmanlıspor'dan transfer ettiği Fransız forvet Souleymane Doukara da Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansıyla ve attığı golle dikkati çekti.

Antalyaspor formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 455 dakika mücadele eden Doukara, kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı Kayserispor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ise kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü Kasımpaşa maçında kaydetti.

Arıcı: Takımımızda moraller çok iyi

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'yı evinde mağlup edip haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İç sahada Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe mağlubiyetlerinin ardından takımda morallerinin iyice bozulduğunu anımsatan Arıcı, Kasımpaşa maçına sakat ve cezalı oyuncularından yoksun çıkmalarının kendilerini düşündürdüğünü dile getirdi.

Arıcı, buna rağmen Kasımpaşa galibiyetinin kendilerine çok iyi geldiğini ifade ederek, "Puanımız bu galibiyetle 28'e çıktı. Önemli rakiplerimizden Kasımpaşa'nın sahasında galip gelmek bizim açımızdan çok kıymetli. Oyuncularımız Zeki Yıldırım ile Danilo, sakatlıklarından dolayı ameliyat edildi. Orta sahada bu iki önemli eksiğimize rağmen önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Takımımızda moraller çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa'nın 22. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup etme başarısını gösterdiğine dikkati çeken Arıcı, milli maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arayı daha iyi değerlendirmek istediklerini vurguladı.

"Bursaspor ve Karabükspor maçlarından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Arıcı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor'u konuk edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bursaspor ve Karabükspor maçlarından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu karşılaşmalardan üçer puan aldığımız zaman 34 puana ulaşmış olacağız. Böylece ligde daha da rahatlamış oluruz."

Ara transfer döneminde Hakan Özmert ile Doukara'yı renklerine bağlayarak doğru transferler yaptıklarını vurgulayan Arıcı, "Bu iki futbolcumuzun da takıma katkıları büyük. Doukara çok hırslı, kaliteli futbolcu. Hele Kasımpaşa maçında attığı goldeki takipçiliği ve mücadeleciliği çok iyiydi." şeklinde görüş belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalyasporCumhur ArıcıDeniz KadahFutbolHarun AlpsoyKasımpaşaSouleymane DoukaraSporSpor Toto Süper LigSüper Liğ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Galatasaray kritik viraja girdi
Galatasaray kritik viraja girdi
Muslera Terim'le kendini buldu
Muslera Terim'le kendini buldu
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"
Salah golleriyle Liverpool'u taşıyor
Salah golleriyle Liverpool'u taşıyor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Develer Altınkum Plajı'nda güreşti
Develer Altınkum Plajı'nda güreşti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim