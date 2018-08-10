Avcı "Oyun olarak rakipten daha şanslıyız"

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı Burnley maçının ardından açıklamalarda bulundu.UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Medipol Başakşehir ile Burnley 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Burnley'nin direkt oynayan bir takım olduğunu ifade ederek, “Özellikle ligde ortalama 30 metrenin üstünde 80 tane pas atıyordu. Bu maç 56 kez direkt oynamışlar. Burada önemli olan ikinci toplar. Burnley'ye 1.5 pozisyon verdik, bunlar da 2. toplardı. Topa %72 sahip olduk ve 572 pas yaptık. 4-5 tane pozisyonumuz var. İlk resmi müsabakamız ve fiziksel olarak İngiliz takımıyla koşu mesafelerimiz daha iyi. Fiziksel ve taktik disiplin olarak doğru bir görüntü verdik. Ben bugün özellikle takımımın oyundaki çalışmalara sadık olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bunu kapatacağız ve 3 gün içinde iyi dinlenerek lige hazırlanacağız” diye konuştu.

Adebayor'un fiziksel durumunu konuşacaklarını belirten Abdullah Avcı, “Belki 2. maçta veya Trabzon maçında sahada olacak” ifadelerini kullandı.Tur şansını oyun olarak rakipten daha üstün ve avantajlı gördüğünü belirten Avcı, “Bajic ceza sahası içindeki oyun performansından memnunum. Mevlüt çalışıyor ve 4 santrfordan bir tanesi. Bugünkü oyun anlayışında Bajic uygundu. Santrfor olunca insanlar gol mü attı diye bakıyorlar” dedi.Futbola baktığımızda pas oyununa evrilen bir oyun olduğunu anlatan deneyimli hoca, “Pozisyon almak doğru. Özellikle merkezi kapatmada en iyi takımlardan bir tanesi. O yüzden orta yapmama durumumuz vardı. Dünya Kupası'nda savunma yapan takım şampiyon oldu. Hücum yaparken savunma yapmayacağın anlamına gelmez bunlar. Costa ve Mahmut rakibi kapatarak geldiler. Benim oyun felsefem ve oyuncu profilim buna uygun” şeklinde konuştu.

Sözcü