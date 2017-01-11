Avrupa Ligi'nin en iyisi Obradoviç oldu

Avrupa Ligi'nin internet sitesindeki "En İyi Başantrenör" anketinde birinciliği Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradoviç aldı.Obradoviç ankete katılanların % 31.25 oylarını alarak birinci sırada yer aldı.Dmitris Itoudis % 25 ile ikinci olurken,Davit Blatt %18.75 ile üçüncü oldu.Ankette "En İyi Salon" oylamasında ise yüzde %56.25 alarak Zalgirio Arena birinci olurken,% 18.75 ile fenerbahçe Ülker Sports Arena ikinci oldu.Aynı ankette "En Çoşkulu Taraftara Sahip Takım" sıralamasında %56.25 ile Kızılyıldız olurken,%12.5 oy ile Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.