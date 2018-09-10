Avrupa'nın en fazla transfer yapan takımı Juventus oldu

Avrupa'da transfere en fazla para harcayan takım Juventus oldu.Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer sezonunun kapanması ve bonservis ücretlerinin belli olmasıyla birlikte en çok harcama yapan takım Juventus oldu. Cristiano Ronaldo’yu da kadrosuna katan İtalyan ekibi, oyunculara toplamda 257 milyon Euro (1.8 milyar TL) ödedi.

2018-19 yaz transfer döneminin şampiyonu belli oldu. İtalya Serie A’da son 6 sezonun tamamında zirvede yer alan Juventus, toplamda 257 milyon Euro’yu (1.8 milyar TL) bonservis ücretlerine yatırarak listenin başında yer aldı.

Torino temsilcisinin bir oyuncuya en fazla ödediği rakam ise 117 milyon Euro (863 milyon TL) oldu. Yılın transferine imza atan Siyah- Beyazlılar, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna kattı.

Son yıllarda transfere yaptığı harcamalar ile konuşulan Fransız ekibi PSG, yine rahat durmadı. Geçen yıl 222 milyar Euro (1.6 milyar TL) karşılığında Neymar’ı kadrosuna katarak rekor kıran Paris temsilcisi, bu sefer de Kylian Mbappe’yi bonservisiyle transfer etti. PSG, Fransız futbolcu için kulübü Monaco’ya 180 milyon Euro (1.3 milyar TL) ödedi. Toplamda ise 221 milyon Euro (1.6 milyar TL) ile listede 2. sırada yer aldı.

Başkent temsilcisini ise Liverpool, Real Madrid ve Chelsea takip etti.

Yaz transfer döneminde en çok harcayan 5 kulüp

1 - Juventus: 257 milyon Euro

En pahalı transfer: Cristiano Ronaldo - 117 milyon Euro

2 - PSG: 221 milyon Euro

En pahalı transfer: Kylian Mbappe - 135 milyon Euro

3 - Liverpool: 182 milyon Euro

En pahalı transfer: Alisson - 62.5 milyon Euro

4 - Real Madrid: 145 milyon Euro

En pahalı transfer: Vinicius Junior - 45 milyon Euro

5 - Chelsea: 137 milyon Euro

En pahalı transfer: Kepa - 80 milyon Euro

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