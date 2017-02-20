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20 Şubat 2017 Pazartesi 15:40

Aykut Kocaman Konyaspor’u bırakıyor mu

  Konyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör Aykut Kocaman’a gerekli tedbirleri alması için uyarıda bulundu.

Aykut Kocaman Konyaspor'u bırakıyor mu
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Aykut Kocaman Konyaspor’u bırakıyor mu

    Konyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör Aykut Kocaman’a gerekli tedbirleri alması için uyarıda bulundu.

   Atiker Konyaspor yönetim kurulu, pazar günü depasmanda 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçından sonra Aykut Kocaman'ı uyardı, "Teknik direktörmüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz" dedi.

Atiker Konyaspor yönetim kurulunun kulübün resmi internet sitesinden açıklama şöyle:

"Uzun lig maratonunda her takımın zaman zaman inişli çıkışlı süre yer alabilir. Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknik direkörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadroyla ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası olduğu bilinmelidir.
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KonyasporAykut Kocaman
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