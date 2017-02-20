Aykut Kocaman Konyaspor’u bırakıyor mu

Konyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör Aykut Kocaman’a gerekli tedbirleri alması için uyarıda bulundu.yönetim kurulu, pazar günü depasmanda 2-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçından sonra'ı uyardı, "" dedi.Atiker Konyaspor yönetim kurulunun kulübün resmi internet sitesinden açıklama şöyle:

Konyaspor Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galibiyet alan Teknik Direktör Aykut Kocaman’a gerekli tedbirleri alması için uyarıda bulundu.