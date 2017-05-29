Aytemiz Alanyaspor 2- Galatasaray 3

Alanyaspor’u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, 3.’lük yarışında ezeli rakibine yetişti ve puanları eşitledi.GalatasaraySpor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sezonu üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içinde bulunan Sarı-Kırmızılı takım, haftayı 1-1’lik Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Sarı-Lacivertli rakibinin hatasını iyi değerlendirdi ve Akdeniz ekibini 3-2 mağlup etti.Haydar, Gassama, Nsakala, Tzavellas, Lazic, Emre, Efecan, Sackey, Fernandes, Candeias, Vagner Love.Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Podolski.