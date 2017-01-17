PFDK’dan, Fenerbahçe’ye 100 Bin TL, kulüp başkanı Aziz Yıldırım’a da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi..

Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye ceza

PFDK’dan, Fenerbahçe’ye 100 Bin TL, kulüp başkanı Aziz Yıldırım’a da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi..PFDK‘nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göreve‘a,Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve Bursaspor'a cezalar geldi.PFDK'nun Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ile ilgili açıklaması şöyle;TFF’nin internet sitesinden açıklanan diğer PFDK kararları şu şekilde: