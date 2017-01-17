Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye ceza

PFDK’dan, Fenerbahçe’ye 100 Bin TL, kulüp başkanı Aziz Yıldırım’a da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi..PFDK‘nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım‘a,Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve Bursaspor'a cezalar geldi.
PFDK'nun Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ile ilgili açıklaması şöyle;
"Fenerbahçe‘nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."
TFF’nin internet sitesinden açıklanan diğer PFDK kararları şu şekilde: "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 08.01.2017 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk’ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)