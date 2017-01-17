Aziz Yıldırım’ın TFF Başkan adayları

Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i devirmek için düğmeye bastı.
Sözcü’nün haberine göre Aziz Yıldırım kulüp başkanları ile biraraya gelme kararı aldı.Aziz Yıldırım tarafından organize edilecek toplantıda TFF’nin olağanüstü genel kurula götürülmesi yönünde kulis yapacağı bekleniyor.Aziz Yıldırım mevcut TFF Başkanı Yıldırım Demirören yerine iki aday belirledi.Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderinin damadı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ,diğeri ise eski futbolcu yorumcu Rıdvan Dilmen.Özellikle Gümüşdağ’ın bir süredir federasyon başkanlığı için nabız yokladığı söylentiler arasında.