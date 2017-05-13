Başakşehir 2-Gençlerbirliği 1

Başakşehir, Gençlerbirliği’ni ağırladı.Son 2 haftada kazanıp farkı 2’ye indiren ve Beşiktaş’ı baskı altına alan Turuncu-Lacivertliler’in maç fazlasıyla koltuğa oturdu.Gençlerbirliği Rantie'nin 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.57. dakikada Mossoro skoru 1-1 yaptı. Mustafa Pektemek skoru 2-1 yaptı.Maçta başka gol olmayınca Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazandı.3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimAlper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker TakpakVolkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, AdebayorHopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Issah, Selçuk Şahin, Anıl Karaer, Khalili, Aydın Karabulut, RantieDk. 27 Rantie (Gençlerbirliği),Dk. 37 Uğur Çiftçi, Dk. 45+3 Issah (Gençlerbirliği)

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