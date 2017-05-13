Başakşehir 2-Gençlerbirliği 1

Başakşehir, Gençlerbirliği’ni ağırladı.Son 2 haftada kazanıp farkı 2’ye indiren ve Beşiktaş’ı baskı altına alan Turuncu-Lacivertliler’in maç fazlasıyla koltuğa oturdu.Gençlerbirliği Rantie'nin 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.57. dakikada Mossoro skoru 1-1 yaptı. Mustafa Pektemek skoru 2-1 yaptı.Maçta başka gol olmayınca Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Adebayor
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi, Issah, Selçuk Şahin, Anıl Karaer, Khalili, Aydın Karabulut, Rantie
Gol: Dk. 27 Rantie (Gençlerbirliği),
Sarı kartlar: Dk. 37 Uğur Çiftçi, Dk. 45+3 Issah (Gençlerbirliği)