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Başakşehir 3- Akhisaspor 1
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Başakşehir 3- Akhisaspor 1

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Başakşehir 3- Akhisaspor 1

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:38
Başakşehir 3- Akhisaspor 1

Başakşehir 3- Akhisaspor 1

   Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.Süper Lig’de 3.hafta heyecanında Medipol Başakşehir 3. Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Abdullah Avcı’nın takımı henüz 9.dakikada Edin Visca’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Akhisarspor 28’de Elvis Manu ile beraberliği yakaladı. Soyunma odasına 1-1 eşitlikle giden iki takımdan Başakşehir’de Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.

Yerine giren Riad Bajic 70’te çok şık bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda 1 puan için yüklenen konuk ekibe geçit vermeyen Başakşehir 90’da Da Costa’nın kafa golüyle noktayı koydu ve 3 puanın sahibi oldu: 3-1.

Bu sonucun ardından puanını 6’ya çıkaran Başakşehir averajla ligde 3. sıraya yükseldi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Akhisarspor ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAkhisaspor
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