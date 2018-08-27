Başakşehir 3- Akhisaspor 1

Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.Süper Lig’de 3.hafta heyecanında Medipol Başakşehir 3. Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Abdullah Avcı’nın takımı henüz 9.dakikada Edin Visca’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Akhisarspor 28’de Elvis Manu ile beraberliği yakaladı. Soyunma odasına 1-1 eşitlikle giden iki takımdan Başakşehir’de Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.

Yerine giren Riad Bajic 70’te çok şık bir gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda 1 puan için yüklenen konuk ekibe geçit vermeyen Başakşehir 90’da Da Costa’nın kafa golüyle noktayı koydu ve 3 puanın sahibi oldu: 3-1.

Bu sonucun ardından puanını 6’ya çıkaran Başakşehir averajla ligde 3. sıraya yükseldi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Akhisarspor ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

Sözcü