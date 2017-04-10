Başakşehir,Galatasaray'ı ağırlıyor

Spor Toto Turgay Şeren Sezonu Süper Lig 27.ci hafta kapanış maçında Başakşehirspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor.Adanaspor galibiyeti ile tekrar moral bulan Galatasaray bu sezon iki kez kaybettiği Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını devam ettirmek isteyen sarıkırmızılılar şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'i yenmek istiyor. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir ise şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.







Başakşehir:

Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor



Galatasaray:

Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet Çalık, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Rodrigues (Podolski), Yasin, Eren

