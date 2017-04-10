﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Nisan 2017 Pazartesi 13:00

Başakşehir,Galatasaray'ı ağırlıyor

Spor Toto Turgay Şeren Sezonu Süper Lig 27.ci hafta kapanış maçında Başakşehirspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor.

Başakşehir,Galatasaray'ı ağırlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

 Başakşehir,Galatasaray'ı ağırlıyor
    Spor Toto Turgay Şeren Sezonu Süper Lig 27.ci hafta kapanış maçında Başakşehirspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor.Adanaspor galibiyeti ile tekrar moral bulan Galatasaray bu sezon iki kez kaybettiği Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını devam ettirmek isteyen sarıkırmızılılar şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'i yenmek istiyor. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir ise şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.
   Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.  

 

Başakşehir: 
Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

Galatasaray:
 Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet Çalık, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Rodrigues (Podolski), Yasin, Eren
 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
BaşakşehirGalatasaray
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçelileri üzen haber ölü ve yaralılar var Fenerbahçelileri üzen haber ölü ve yaralılar...
İBB'nin Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonu Oldu İBB'nin Genç Güreşçileri Türkiye Şampiyonu...
Fenerbahçe 3-Akhisarspor 1 Fenerbahçe 3-Akhisarspor 1
Fenerbahçe Akhisar karşısında puan arıyor Fenerbahçe Akhisar karşısında puan arıyor
Fenerbahçe evinde Akhisarspor'u konuk ediyor Fenerbahçe evinde Akhisarspor'u konuk ediyor
Yanal; Kaybederken çok şeyler kazandık Yanal; Kaybederken çok şeyler kazandık
Yukarı Çık

Fenerbahçelileri üzen haber ölü ve yaralılar...
Fenerbahçe dün akşam evinde oynadığı Akhisarspor maçı sonrası maçı izleyip dönüşe geçem taraftar...

Haberi Oku