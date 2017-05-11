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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:23

Başkan Galatasaray'ın yeni sezon hocasını açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,gelecek sezon Galatasaray'ın hocasının kim olacağını açıkladı

Başkan Galatasaray'ın yeni sezon hocasını açıkladı
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Başkan Galatasaray'ın yeni sezon hocasını açıkladı
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,gelecek sezon Galatasaray'ın hocasının kim olacağını açıkladı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 'beIN Sports'a verdiği röportajda  şunları söyledi: "Normal şartlarda soyunma odasına girmek benim tarzım değil ama Kasımpaşa maçından sonra üzüntümğ takımla paylaşmak istedim. Bu yüzden soyunma odasına indim. Bunun ardından Selçuk İnan'la özel olrak konuştum, doğrudur. Durumu paylaştımkendisi kaptanımız. Selçuk İnan'a bu kaotik durumdan çıkılması gerektiğini söyledim İçeride hüzünlü bir ambians vardı. Aile içinde böyle tartışmalar olabilir. Disiplin konularında yaptırımlarda bulunmamaız da gayet normal. Igor Tudor ile gelecek sezonda kesinlikle devam edeceğiz."
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Galatasaray Yeni Hocası
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