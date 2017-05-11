Başkan Galatasaray'ın yeni sezon hocasını açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,gelecek sezon Galatasaray'ın hocasının kim olacağını açıkladı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 'beIN Sports'a verdiği röportajda şunları söyledi:

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