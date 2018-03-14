Beşiktaş Bayern Münih'e 3-1 yenildi: Seyirci'den anlamlı destek

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Kara Kartal, kendi sahasında Bayern Münih sınavına çıktı. İlk yarıdan itibaren baskın oynayan konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildi. 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş, Devler Ligi'ne taraftarın alkışlarıyla veda etti. Taraftar maçın son anlarında "Aldırma Kartal aldırma" tezahüratlarıyla inledi.

BAYERN MÜNİH, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Beşiktaş'ın konuk ettiği Bayern Münih, şimdiye dek Türk takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Türk temsilcileriyle 6 kez karşı karşıya gelen Alman ekibi, 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş'ı 4 maçta yenen Bayern Münih, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray ile oynadığı ilk maçı 6-0 kazandı. Alman ekibi, ikinci karşılaşmada sarı-kırmızılı rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.



Tarihinde 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en parlak sezonunu yaşayan ve tüm rekorları kıran temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Devler Ligi'ne veda eden Siyah-Beyazlılar, Vodafone Park'ta 12 maç sonra kaybetti.

Mücadelenin 18. dakikasında Bayern Münih, Thiago Alcantara ile 1-0 öne geçti: Sağ çaprazda topla buluşan Thomas Müller ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Thiago altıpas çizgisi üzerinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında Bayern Münih, Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye çıkardı: Rafinha'nın ortasında Gökhan Gönül, ters bir vuruşla topu kendi ağlarımıza gönderdi: 0-2.

59. dakikada Beşiktaş, Vagner Love ile durumu 2-1'e getirdi: David Alaba'dan topu çalan Gökhan Gönül bekletmeden pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Golcü oyuncu düşerken yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.



84. dakikada Sandro attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 1-3.

5-0'ın rövaşında rakibine 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta Devler Ligi'ne taraftarının alkışlarıyla veda etti...

Maç sonu tribünler "Başın öne eğilmesin aldırma Kartal aldırma" tezahüratlarıyla inledi.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORUNU 26 MAÇA ÇIKARDI

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 26 karşılaşmaya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 39 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 14 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

MAÇTAN NOTLAR

siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile yaptığı rövanş maçında önemli oyuncularını dinlendirmeyi tercih etti.

Almanya'daki maçta rakibine 5-0 mağlup olan ve tur için fazla umudu bulunmayan siyah-beyazlı ekipte, Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, rövanş mücadelesinde yedek soyundu.

Teknik direktör Güneş, Vodafone Park'taki karşılaşmada, bu sezon fazla şans vermediği Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek ve Necip Uysal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Fabricio'nun yedek soyunduğu karşılaşmada kalede Tolga Zengin, görev aldı. Grup mücadelesinde Leipzig ile Almanya'da oynanan maçta ilk 11'de şans bulan deneyimli kaleci, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez oynadı.

Tolga gibi Leipzig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek ve Necip Uysal da Bayern Münih karşısında bir kez daha aynı şansı yakaladı. Şenol Güneş, ilk maça göre 6 farklı oyuncuyu 11'de sahaya sürdü. Bu arada karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

STOPE NECİP VE MEDEL



Sakatlıkları nedeniyle Pepe ve Dusko Tosic gibi iki önemli savunma oyuncusundan yoksun Bayern Münih karşısına çıkan Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gary Medel, savunmanın göbeğinde görev aldı.

Savunmanın sağında Gökhan Gönül, sol bekte ise Caner Erkin şans buldu. Bayern Münih ile Almanya'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Domagoj Vida da cezası nedeniyle kadroda yer alamadı. Siyah-beyazlı ekipte Vagner Love ile Mustafa Pektemek ise forvet hattında görev yaptı.

QUARESMA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen Ricardo Quaresma Bayern Münih maçında ilk 11'de oynadı.

Ligde 5 maçlık cezasından dolayı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında da forma giyemeyecek Portekizli oyuncu, forma hasretini Bayern Münih karşısında giderdi. Taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve rakip oyuncuya yaptığı hareketten dolayı 5 maç ceza alan Quaresma'ya maç öncesi tezahüratlarla destek verdi.

YERLİ AĞIRLIKLI KADRO

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, rövanş mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro sürdü. Yabancı oyunculardan Medel, Jeremain Lens, Quaresma ve Vagner Love oynarken, Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Mustafa Pektemek olmak üzere 7 Türk isim ilk 11'de görev aldı.

BAYERN'DE 3 DEĞİŞİKLİK

İstanbul'a avantajlı bir skorla gelen Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, ilk maça göre rövanş mücadelesine üç değişiklikle çıktı. Alman ekibinde ilk maçta ilk 11'de görev alan Kingsley Coman'ın yanı sıra sonradan oyuna giren Arjen Robben ve Corentin Tolisso İstanbul'a getirilmedi. Münih'teki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan James Rodrigues ve Joshua Kimmich ise Vodafone Park'taki karşılaşmada yedek soyundu. Coman, Rodrigues ve Kimmich'in yerine ilk 11'de Thiago Alcantara, Franck Ribery ve Rafinha oynadı.

TARAFTAR, TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Beşiktaş'ın tur umudunun az olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlılar, tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. Bayern Münih taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden maçı izledi.