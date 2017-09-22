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Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbi maçta Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbi maçta Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

22 Eylül 2017 Cuma 13:15
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor

İSTANBUL (AA)- Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Beşiktaş, tek puan kaybını ikinci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yaşadı. Siyah-beyazlı ekip son üç haftada Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı.

Kaleci tercihi ve muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, derbi için kalede Volkan Demirel ile Carlos Kameni arasında tercih yapacak.

Ligde ilk 4 hafta Volkan'a, son maçta ise Kameni'ye şans veren Aykut Kocaman'ın, derbide kaleyi tekrar Volkan'a teslim etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter (Martin Skrtel), Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Giuliano, Vincent Janssen.

Kadıköy'de son 7 resmi maçta galibiyet yok

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 7 resmi maçı da kazanamadı.

Kadıköy'de son galibiyetini ligde 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında elde eden Fenerbahçe, iç sahada daha sonra ligde 4, kupada 1, Avrupa'da ise 2 maçı galip bitiremedi.

Fenerbahçe 145 gün sonra seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Son 8 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, oynadığı son 8 derbi maçı da kaybetmedi.

Son olarak 27 Eylül 2015'te deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 derbide dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

Fenerbahçe bu maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın filelerine toplam 8 gol atarken sadece 2 gol yedi ve 6 derbide kalesini gole kapattı.

Tosic'in cezası bitti

Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic'in cezası sona erdi.

Atiker Konyaspor maçında cezasını çeken Sırp futbolcu, görev verilmesi halinde derbide forma giyebilecek.

Adriano sakat

Derbi öncesinde Beşiktaş'ta Adriano Correia'nın sakatlığı devam ediyor.

Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlanarak 40. dakikada yerini Necip Uysal'a bırakan ve tedavisi süren Adriano'nun derbide görev yapması beklenmiyor.

Son Güncelleme: 22.09.2017 13:19
Anahtar Kelimeler:
SporFenerbahçeDerbiBeşiktaş
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