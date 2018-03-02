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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı disiplin kuruluna sevk etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı disiplin kuruluna sevk etti.

02 Mart 2018 Cuma 19:58
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'den yapılan açıklamada, Ricardo Quaresma'nın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi ve saldırısı nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:44
Anahtar Kelimeler:
Spor
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