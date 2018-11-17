Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı yapıldı.Divan Kurulu toplantısında çok sert ifadeler kullanan Orman, 'Hiçbir taraftar grubuna bilet verilmedi. Yıldırım Demirören yönetiminde para aklandı denildi, o paralar kimlerin cebine gitti?' dedi. Toplantıya; Başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Divan Kurulu Üyelerine Kulübümüzün mali durumu hakkında bilgiler verdi.Siyah beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olduğu Divan Kurulu'nda açıklandı...

Divan Kurulu Toplantısında bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman, şunları söyledi:

“Altı senedir başkanlık görevini yürütüyorum. Kırktan fazla Genel Kurul ve Divan Kurulu Toplantısı bu süreçte yaşandı. Zor bir dönemde göreve geldik ve zor dönemler atlattık. Zor günlerde en büyük destekçimiz taraftarlarımızdı. Türkiye’de ve CAS’ta davalar, Avrupa’dan men ve feda sezonundan bugünlere geldik. Vodafone Park’ı yaptık, kulübü yeniden yapılandırdık ve atılımlar yaptık. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Her zaman birleştirici bir insan olmaya çalıştım.

Tribünler ‘Fenerbahçe maçına çıkma’ derken biz de çıkmazken ne ara ‘Yönetim Beşiktaş’a sahip çık’ noktasına geldik? Daha sonra ‘Yönetim bu takım senin eserin’ sloganı çıktı. Formaya üçüncü yıldızı eklerken Avrupa’da önemli başarılar elde ederken bu takım bizim eserimiz değil ama bir maç kaybedince takım bizim eserimiz oldu. ‘Cimri başkan’, ‘Bonservis sevmeyen başkan’ gibi lakaplar takılırken şimdi de ‘Paralar nerede başkan’ deniyor.

Hiçbir zaman taraftarlara oynamadım. Hep doğru olanı yapmaya gayret ettim. Yalanlarla insanları etkilemeye çalışanlar, varsa projelerini anlatsınlar. Beşiktaş’ta iktidar mücadelesi sandıkla olur. Ben de iktidar mücadelesini sandıkta verdim.

Üçüncü şampiyonluğu kovalamak yerine bütçeyi kısmalıydık belki. Döviz kurunun bu seviyelere geleceğini tahmin edemedik.

2019 Mayıs ayında seçim var ve ben de adayım. Gelin siz de aday olun. Beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz bu göreve tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz. Pusu kültürüne sahip olanlar Beşiktaş’ın kötü gitmesini bekliyor.

Taraftarlarımızı kandıranlara ve bize sahip çıkmayanlara kırgınım. Maçın otuzuncu dakikasındaa futbolcumuzu yuhalamak ne zaman kültürümüz oldu? Beşiktaş tarihinden daha fazla oyuncu satışı bizim dönemimizde gerçekleşti. Beşiktaş’ın parasını yediğimize dair bir tane fatura çıkartsınlar. Tek dertleri ağzımdan çıkacak kötü laflarla taraftarları yönlendirmek. Elinde belge olup da çıkartmayan namerttir.”