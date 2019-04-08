Beşiktaş Rizespor'a tarihi fark attı

Beşiktaş deplasmanda Rizespor'u 7-2 yenerek tarihi fark attı.Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sona erdi. Tarihi maçta Beşiktaş rakibini 7-2'lik skorla mağlup etti. Kartal zirve yarışını sürdürürken Rizespor iyi oynadığı maçta şok bir yenilgi aldı.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş zorlu deplasmanda 7-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü ve görkemli bir galibiyet elde etti. Beşiktaş bu sonuçla 50 puana yükseldi. Okan Buruk yönetiminde yükselişe geçen ve son sıradan inanılmaz bir seriyle kurtulan ev sahibi Rizespor ise kazanarak 5. sıraya çıkmanın ve Avrupa hesaplarına başlamanın peşindeydi ancak ev sahibi bölüm bölüm etkili oynadığı maçtan 6-2’lik şok bir mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş’ın golleri, Vida (8), Ljajic (14 ve 78), Burak (64) ve Güven’den (71, 82 ve 90) geldi. Çaykur Rizespor’un golleri ise 42’de Muriqi ve 70’te Abarhoun’dan geldi. Rizespor 2-0’dan sonra yaklaşık %75 topa sahip olma oranıyla oynayıp Beşiktaş’ı yarı sahasına hapsetse de sahadan farklı bir yenilgiyle ayrıldı. Rizespor bu sonuçla 34 puanda kaldı.

(Sözcü)