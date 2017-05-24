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24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:12

Beşiktaş Sompo Japon 66-Gaziantep 57

Beşiktaş Sompo Japon Gaziantep ile evinde oynadığı karşılaşmayı kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.

Beşiktaş Sompo Japon 66-Gaziantep 57
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Beşiktaş Sompo Japon 66-Gaziantep 57
Beşiktaş Sompo Japon Gaziantep ile evinde oynadığı karşılaşmayı kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.
Spor Toto Basketbol Ligi’nde Play – Off heyecanı yaşanıyor. Play – Off’ların ilk maçında Beşiktaş evinde Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Beşiktaş maçı 66-57 kazanarak seriyi 1-0’a getirdi.
Maçın rövanşı 25 Mayıs’ta Gaziantep’te oynanacak.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler:Murat Biricik,Ziya Özorhon,Can Mavisu
Beşiktaş Sompo Japan:Thompson 5,Muratcan Güler 2,Roll 9,Clark 6,Sertaç Şanlı 4,Erkan Veyseloğlu 2,Stimac 6,Strawberry 15,Kenan Sipahi 5,Weems 12
Başantrenör:Ufuk Sarıca
Gaziantep Basketbol:Cherry 7,Denmon 18,Rautins,Ruzic 2,Haislip 16,Balazic 8,Jefferson 6,Altan Erol,Alper Özcan,Erden Eryüz
Başantrenör:Stefanos Dedas
1.Periyot:23-17
2.Periyot:39-34
3.Periyot:52-50
4.Periyot:66-57
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Beşiktaş Sompo Japon
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