Beşiktaş Sompo Japon 66-Gaziantep 57

Beşiktaş Sompo Japon Gaziantep ile evinde oynadığı karşılaşmayı kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.Spor Toto Basketbol Ligi’nde Play – Off heyecanı yaşanıyor. Play – Off’ların ilk maçında Beşiktaş evinde Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Beşiktaş maçı 66-57 kazanarak seriyi 1-0’a getirdi.Maçın rövanşı 25 Mayıs’ta Gaziantep’te oynanacak.Beşiktaş Akatlar ArenaMurat Biricik,Ziya Özorhon,Can MavisuThompson 5,Muratcan Güler 2,Roll 9,Clark 6,Sertaç Şanlı 4,Erkan Veyseloğlu 2,Stimac 6,Strawberry 15,Kenan Sipahi 5,Weems 12Ufuk SarıcaCherry 7,Denmon 18,Rautins,Ruzic 2,Haislip 16,Balazic 8,Jefferson 6,Altan Erol,Alper Özcan,Erden EryüzStefanos Dedas23-1739-3452-5066-57

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