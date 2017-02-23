Beşiktaş,Hapoel maçı saat kaçta ,hangi kanalda
Beşiktaş, İsrail'de 3-1'le devirdiği Hapoel Beer-Sheva ile bu akşam evinde saat 21.00’de karşılaşacak ve maçı TRT 1 yayınlayacak.Avrupa Ligi'nde finali hedefleyen siyah-beyazlılar, son 16 takım arasına kalmanın eşiğinde.
16 takım arasına kalmanın eşiğindeki siyah-beyazlı- lar, saat 21.00'de başlayacak maçta kazanması ya da berabere kalmasının yanı sıra tek farkla veya 2-0 yenilse bile Avrupa macerasına devam edecek.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Fabri, Tosic, Atınç, Marcelo, Beck, Gökhan İnler, Necip, Babel, Talisca, Aboubakar, Cenk (Ömer)
Hapoel: Goresh, Turjman, Tzedek, Soares, Bitton, Ogu, Melikson, Hoban, Radi, Nwakaeme, Barda