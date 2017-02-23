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23 Şubat 2017 Perşembe 13:33

Beşiktaş,Hapoel maçı saat kaçta ,hangi kanalda

Beşiktaş, İsrail'de 3-1'le devirdiği Hapoel Beer-Sheva ile bu akşam evinde saat 21.00’de karşılaşacak ve maçı TRT 1 yayınlayacak

Beşiktaş,Hapoel maçı saat kaçta ,hangi kanalda
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Beşiktaş,Hapoel maçı saat kaçta ,hangi kanalda

   Beşiktaş, İsrail'de 3-1'le devirdiği Hapoel Beer-Sheva ile bu akşam evinde saat 21.00’de karşılaşacak ve maçı TRT 1 yayınlayacak.Avrupa Ligi'nde finali hedefleyen siyah-beyazlılar, son 16 takım arasına kalmanın eşiğinde.
 16 takım arasına kalmanın eşiğindeki siyah-beyazlı- lar, saat 21.00'de başlayacak maçta kazanması ya da berabere kalmasının yanı sıra tek farkla veya 2-0 yenilse bile Avrupa macerasına devam edecek.
 
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Fabri, Tosic, Atınç, Marcelo, Beck, Gökhan İnler, Necip, Babel, Talisca, Aboubakar, Cenk (Ömer)
Hapoel: Goresh, Turjman, Tzedek, Soares, Bitton, Ogu, Melikson, Hoban, Radi, Nwakaeme, Barda
 
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Anahtar Kelimeler
Hapoel BeerBeşiktaş
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